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TCG Anadolu, Kocaeli'de ziyarete açıldı

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İZMİT Körfezi'ne demir atan TCG Anadolu vatandaşların ziyaretine açıldı.

İZMİT Körfezi'ne demir atan TCG Anadolu vatandaşların ziyaretine açıldı. Gemiyi ziyaret eden Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Daha iyilerini, daha güzellerini yapacak güç ve kudrete sahip olduğumuzu ve Türkiye Yüzyılı'nın da bir göstergesi olduğunu söylemek istiyorum" dedi.

Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında, liman kentlerini ziyaret eden Türkiye'nin en büyük yerli ve milli gemisi TCG Anadolu, İzmit Körfezi'ne demir attı. Bugün itibarıyla ziyarete açılan, Türkiye'nin ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, 6 Aralık'a kadar 10.00-18.00 saatleri arasında ziyarete açık kalacak.

GÜN BOYUNCA SEFER DÜZENLENİYOR

TCG Anadolu'yu ziyaret edecekler için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ana hizmet binası arkasındaki otopark alanında giriş ve bekleme çadırı oluşturuldu. Burada vatandaşlara ücretsiz çay, simit ve su ikram edildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın bando takımının çaldığı marşlar eşliğinde bekleyen vatandaşlar, daha sonra 200'er kişilik gruplar halinde 1 Mart Vapur İskelesi'nden 2 adet deniz aracıyla gün boyu TCG Anadolu'ya düzenlenen seferlerle ziyarette bulundu. Gemiyi, Kocaeli'den ve çevre illerden binlerce kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

'BÜYÜK BİR MEMNUNİYET DUYDUM'

Gemiyi beraberindekilerle ziyaret eden Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Donanmamızın amiral gemisi TCG Anadolu, bugün İzmit'te, İzmitli ve Kocaelili kardeşlerimizin ziyaretine açıldı. İlk gezdiğimde de bugün de gözlerim yaşararak gezdim ve inceledim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve donanmamızın gelmiş olduğu seviyeyi görmekten büyük bir memnuniyetle mutluluk duydum" dedi.

'TÜRKİYE VE TÜRK YÜZYILI OLACAK'

Onurlu ve gururlu olduklarını ifade eden Vali Yavuz, "Bu onuru ve mutluluğu Kocaelili kardeşlerimizle paylaşması vesilesiyle donanma komutanımıza ve devletimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. İlk defa bugün, şehit ve gazi ailelerimizle beraber gemiye çıktık. Onlarla beraber bu onuru ve gururu yaşadık. Daha iyilerini, daha güzellerini yapacak güç ve kudrete sahip olduğumuzu ve Türkiye Yüzyılı'nın da bir göstergesi olduğunu söylemek istiyorum. Bu yüzyıl inşallah Türkiye ve Türk yüzyılı olacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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