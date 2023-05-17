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TCG Anadolu İstanbul Sarayburnu'na Demirledi

TCG Anadolu İstanbul Sarayburnu'na Demirledi

Güncel Haberler

Türkiye'nin insansız uçak gemisi TCG Anadolu, yeniden İstanbul Sarayburnu'na demirledi. Gemi, saat 14.00'ten itibaren ziyarete açık olacak.

Türkiye'nin insansız uçak gemisi TCG Anadolu, yeniden İstanbul Sarayburnu'na demirledi. Gemi, saat 14.00'ten itibaren ziyarete açık olacak.

Milli Savunma Bakanlığı Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, "İzmir'de vatandaşlarımızın teveccühüyle karşılanan gururumuz TCG ANADOLU, yeniden İstanbul Sarayburnu'na demirledi. Gemimiz bugün saat 14.00'ten itibaren halkımızın ziyaretine açılacak. Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz" ifadeleri yer aldı.

- İstanbul

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Sarayburnu İstanbul Türkiye Güncel Haberler

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