TCG Anadolu İstanbul'da ziyaretçilerini ağırlıyor

Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, İstanbul Sarayburnu Limanı'na demirleyerek ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Gemi, Deniz Kurdu 2023 Tatbikatı'na katılmak için bir süre sonra İstanbul'dan ayrılacak.

TCG Anadolu, İstanbul Sarayburnu Limanı'na demirleyerek ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Türkiye'nin en büyük askeri gemisi olan TCG Anadolu yeniden Sarayburnu'na demirledi. Gemi, İstanbul'da ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. 3 Mayıs'ta Alsancak Limanı'na demirleyen TCG Anadolu'yu İzmir'de 149 bin 865 kişi ziyaret etti. TCG Anadolu, 10 Nisan 2023 tarihinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girmişti. Gemi 3. Kez Sarayburnu Limanı'na demirleyerek vatandaşların ziyaretine açıldı.

TCG Anadolu'nun ilk görevi belli oldu

TCG Anadolu'nun bir süre daha Sarayburnu'nda ziyaret edilecek. Ardından 1-4 Haziran ve 6-12 Haziran 2023 tarihleri arasında iki aşamada icra edilecek olan Deniz Kurdu 2023 Tatbikatı'na katılması bekleniyor. Tatbikatta 113 su üstü gemisi, 9 denizaltı, 59 uçak, 35 helikopter, 19 insansız hava aracı, amfibi deniz piyade birlikleri, SAT-SAS timleri ve kıyı birlikleriyle birlikte 18 bin personel yer alacak. - İSTANBUL