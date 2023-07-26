TCG ANADOLU, IDEF-2023'e katılan davetlileri ağırladı

TCG ANADOLU gemisi bu yıl 16'ncısı düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı IDEF-2023'e katılan davetlileri ağırladı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Milli gururumuz TCG ANADOLU, bu yıl 16'ncısı düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı IDEF-2023'e katılan davetlileri ağırladı. Fuar için İstanbul'a gelen 136 üst düzey yabancı heyet üyesi TCG ANADOLU'yu ziyaret ederek geminin imkan ve kabiliyetlerine ilişkin bilgi aldı" ifadelerine yer verdi. - ANKARA