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TCG ANADOLU, IDEF-2023'e katılan davetlileri ağırladı

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TCG ANADOLU gemisi, Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı IDEF-2023'e katılan davetlileri ağırladı. İstanbul'a gelen 136 üst düzey yabancı heyet üyesi, geminin imkan ve kabiliyetleri hakkında bilgi aldı.

TCG ANADOLU gemisi bu yıl 16'ncısı düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı IDEF-2023'e katılan davetlileri ağırladı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Milli gururumuz TCG ANADOLU, bu yıl 16'ncısı düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı IDEF-2023'e katılan davetlileri ağırladı. Fuar için İstanbul'a gelen 136 üst düzey yabancı heyet üyesi TCG ANADOLU'yu ziyaret ederek geminin imkan ve kabiliyetlerine ilişkin bilgi aldı" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Milli Savunma Bakanlığı İstanbul Güncel Haberler

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