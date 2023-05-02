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TCG Anadolu Gemisi İzmir'e İntikal Etmek Üzere Çanakkale Boğazı'ndan Geçti

TCG Anadolu Gemisi İzmir'e İntikal Etmek Üzere Çanakkale Boğazı'ndan Geçti

Güncel Haberler

18 Mart Çanakkale köprüsünün altından geçen gemi, şehitlik önünden geçiş esnasında tüm Deniz Kuvvetleri gemilerinde uygulandığı üzere tüm personeli ile şehitleri selamladı. Gemi, yarın saat 12: 00'de İzmir Alsancak limanında halkın ziyaretine açılacak.

TCG Anadolu gemisi İzmir'e intikal etmek üzere Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.

18 Mart Çanakkale köprüsünün altından geçen gemi, şehitlik önünden geçiş esnasında tüm Deniz Kuvvetleri gemilerinde uygulandığı üzere tüm personeli ile şehitleri selamladı.

Çanakkale Boğazı'ndan çıkılmasına müteakip gemi, İzmir'e intikaline devam etti. Gemi, yarın saat 12: 00'de İzmir Alsancak limanında halkın ziyaretine açılacak.

ÇANAKKALE (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Çanakkale Boğazı Çanakkale İzmir Güncel Haberler

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