TCG Anadolu Gemisi İzmir'e İntikal Etmek Üzere Çanakkale Boğazı'ndan Geçti

18 Mart Çanakkale köprüsünün altından geçen gemi, şehitlik önünden geçiş esnasında tüm Deniz Kuvvetleri gemilerinde uygulandığı üzere tüm personeli ile şehitleri selamladı. Gemi, yarın saat 12: 00'de İzmir Alsancak limanında halkın ziyaretine açılacak.