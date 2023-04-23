TCG ANADOLU CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I SELAMLADI

Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu 21 Pare top atışı ve Çimariva ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı selamlayarak İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Dünyanın ilk SİHA gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, sabah saatlerinde Sarayburnu Limanı'ndan ayrılarak İstanbul Boğazı'ndaki seyrine başladı. Saat 12.00'de Dolmabahçe'ye yaklaşan gemi, 21 Pare top atışı ve Çimariva ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve vatandaşları selamladı. TCG Anadolu'yu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve depremzede çocuklarla birlikte uğurladı. TCG Anadolu'ya Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçak ve helikopterler de eşlik etti. Gemi, vatandaşları selamlayarak İstanbul Boğazı'ndan geçti.

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