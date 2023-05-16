TCG ANADOLU ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

İZMİR'in Alsancak ilçesindeki liman ziyaretini tamamlayan, dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

İzmir'in Alsancak ilçesindeki liman ziyaretini tamamlayan Türkiye'nin ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, saat 13.00 sıralarında Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Sahil Güvenlik botu ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait helikopterin eşlik ettiği TCG Anadolu, saat 14.45 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Deniz Müzesi Komutanlığı'nda bir etkinliğe katılan Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Çanakkale Belediye Başkan Vekili Süleyman Canpolat ve protokol üyeleri gemiyi selamladı. Daha sonra Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısının önünden geçen TCG Anadolu, Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 16.15 sıralarında dünyanın en uzun orta açıklıklı 1915 Çanakkale Köprüsü'nün altından geçip, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.