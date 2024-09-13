TCG Alemdar Norveç'teki tatbikata katıldı
Milli Savunma Bakanlığı, TCG Alemdar denizaltı kurtarma gemisinin Norveç'te düzenlenen DYNAMIC MONARCH-24 tatbikatına katıldığını duyurdu. Tatbikat kapsamında denizaltı arama faaliyetleri gerçekleştirildi ve acil yaşam destek paketi denizaltıya ulaştırıldı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Alemdar denizaltı kurtarma gemisinin, Norveç'te devam eden DYNAMIC MONARCH-24 tatbikatına katılım sağladığını bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, TCG Alemdar denizaltı kurtarma gemisinin, 8-21 Eylül arasında Norveç'te icra edilen DYNAMIC MONARCH-24 tatbikatına katıldığı belirtilerek, tatbikat kapsamında, Norveç Deniz Kuvvetleri denizaltısı Hnoms Utstein ile satha çıkma kabiliyetini yitirmiş denizaltının aranması faaliyetlerinin gerçekleştirildiği kaydedildi.
TCG Alemdar'da konuşlu TCB ISTAKOZ-2 ROV cihazıyla denizaltı tespiti ve acil yaşam destek paketinin denizaltıya ulaştırılması eğitiminin de icra edildiği aktarıldı.
Paylaşımda, tatbikattan fotoğraflar da yer aldı.