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TCG Alemdar Norveç'te Kurtarma Tatbikatına Katıldı

TCG Alemdar Norveç'te Kurtarma Tatbikatına Katıldı
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TCG Alemdar kurtarma gemisi, Norveç'te düzenlenen 'Dynamic Monarch-24 Tatbikatı'nda eğitimlere katıldı. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, personel NATO denizaltısından kurtarma aracı ile gemi kabiliyetlerine dair gözlemler yaptı.

TCG Alemdar kurtarma gemisi ve personeli, Norveç'te yapılan "Dynamic Monarch-24 Tatbikatı"nda eğitimlere katıldı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Norveç'in Arendal kentinde yapılan tatbikatta bulunan TCG Alemdar gemisi personelinin, KV Barentshav gemisindeki eğitimlere katıldığı bildirildi.

Personelin, gemi üzerinde konuşlu NATO denizaltıdan personel kurtarma aracı ile geminin imkan ve kabiliyetlerine ilişkin gözlemlerde bulunduğu belirtildi.

TCG Alemdar tarafından "ADS-1200 ile acil yaşam destek paketinin denizaltıya ulaştırılması eğitimi" ile "TCB ISTAKOZ-1 ROV cihazı ve satıhtan ikmalli dalış eğitimleri" yapıldığı ifade edilen açıklamada, eğitimlerin Norveç Deniz Kuvvetleri dalgıçları tarafından gemide takip edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Oguzhan Sarı - Güncel

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