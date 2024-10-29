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TCG Alemdar Kurtarma Gemisi Tekirdağ'da Ziyarete Açıldı

TCG Alemdar Kurtarma Gemisi Tekirdağ'da Ziyarete Açıldı
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TCG Alemdar Kurtarma Gemisi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Tekirdağ'da vatandaşların ziyaretine açıldı. Ziyaretçilere askerler eşlik ederken, gemi hakkında bilgiler verildi.

TCG Alemdar kurtarma gemisi, Tekirdağ'da vatandaşların ziyaretine açıldı.

TCG Alemdar Gemisi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla vatandaşların ziyaret edebilmesi için CEYPORT Limanı'na yanaştı.

Gruplar halinde gemiye alınan ziyaretçilere askerler eşlik etti. Konukları gezdiren görevli askerler, gemi hakkında bilgi verdi.

Vatandaşlardan Ali Ozan Kabul, AA muhabirine, ailesiyle birlikte gemiyi görmeye geldiğini söyledi.

Geminin vatandaşların ziyaretine açılmasından dolayı mutlu olduğunu aktaran Kabul, gemiyi tanıma fırsatı veren yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel

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