TCG Akçakoca Mayın Gemisi Enez Limanı'nda Ziyarete Açıldı

TCG Akçakoca Mayın Gemisi Enez Limanı'nda Ziyarete Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde Enez Limanı'nda ziyaretçilerin ilgisine sunulan TCG Akçakoca mayın gemisi, Kaymakam Muhammed Emin Tutal ve diğer protokol üyeleri tarafından ziyaret edildi.

TCG Akçakoca mayın gemisi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Enez Limanı'nda ziyarete açıldı.

Enez Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Muhammed Emin Tutal, TCG Akçakoca Komutanı Binbaşı Mirza Umut Akıncı, kurum müdürleri, gaziler ve vatandaşlar limana demirleyen Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait gemiyi ziyaret etti.

Ziyaretçilere askerler tarafından gemi hakkında genel hususlar ile katıldığı operasyon ve tatbikatlarla ilgili bilgi verildi.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
Fenerbahçe'nin yıldızından veda gibi paylaşım

Fenerbahçe'nin yıldızından veda gibi paylaşım
Galatasaray gözünü kararttı! Real Madrid'den transfer istiyor

Galatasaray gözünü kararttı! Real Madridli yıldıza dev teklif
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Böyle bir zamanda yapılacak şey mi? Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'a tepki yağıyor

Böyle bir zamanda yapılacak şey mi? Ozan ile Sinem'e tepki yağıyor
Süper Lig, maç başına en fazla 'uzatma süresi' eklenen lig oldu

Türk futbolunun kanayan yarası tescillendi
İki başkan arasında 19 milyon euroluk görüşme! Yusuf Akçiçek için geldiler

İki başkan görüştü! Fenerbahçe'ye 19 milyon euroluk dev teklif
Hastaneye kaldırılan Nazan Öncel'den günler sonra yeni haber

Hastaneye kaldırılan usta isimden yeni haber
Ağlayarak istifa eden Farioli'nin koltuğuna iki aday

Ağlayarak istifa eden Farioli'nin koltuğu hemen doluyor
MİT Başkanı Kalın, Suriye lideri Şara ile görüştü

MİT Başkanı, Şara ile görüştü! İşte zirvenin en önemli gündem maddesi
Bilal Erdoğan'dan Ali Koç'a uyarı

Bilal Erdoğan da Ali Koç'a karşı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.