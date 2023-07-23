TCDD Türkiye'yi "demir ağlarla" örüyor

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürü Hasan Pezük, ülkenin demir yolu ağının geliştirilmesi amacıyla kuzey-güney ve doğu-batı yönlü bir dizi proje yürüttüklerini bildirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürü Hasan Pezük, ülkenin demir yolu ağının geliştirilmesi amacıyla kuzey-güney ve doğu-batı yönlü bir dizi proje yürüttüklerini bildirdi.

Demir yolu projeleri hakkında bilgi veren Pezük, mevcut durumda 11 bin 668'i konvansiyonel, 2 bin 32'si YHT, 219 kilometresi hızlı tren hattı olmak üzere toplam 13 bin 919 kilometre demir yolu hattına sahip olduklarını aktardı.

Pezük, mevcut hatların yüzde 58'ine denk gelen 8 bin 46 kilometresinin sinyalli, yüzde 51'ine karşılık gelen 7 bin 142 kilometresinin ise elektrikli olduğunu belirtti.

Türkiye'nin vizyon projelerinden biri olan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren projesinin tamamlanarak 26 Nisan 2023'te hizmete alındığını hatırlatan Pezük, güzergah boyunca Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve Sivas'ta olmak üzere toplam 8 gar ve istasyon inşa edildiğine ve 405 kilometre uzunluğundaki Ankara-Sivas arasında 12 saat olan demir yolu seyahat süresinin 2 saate gerilediğine işaret etti.

Devam eden projeler hakkında bilgiler veren Pezük, şunları kaydetti:

"508 kilometrelik Ankara-İzmir Hızlı Tren projesinin Banaz-Eşme-Salihli-Manisa arasındaki 177,5 kilometrede altyapı işleri teşekkülümüzce yürütülmekte olup altyapı işlerinde yüzde 57 fiziksel ilerleme sağlanmıştır. Altyapı işlerinde kalan altyapı, üstyapı ve EST işleri Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünce (AYGM) yapılan ihale kapsamında tamamlanacaktır. Projenin tamamlanması ile 824 kilometre olan mesafe 624 kilometreye, 14 saat olan seyahat süresi YHT ile 3 saat 30 dakikaya inecek, 4 kat kapasite artışı sağlanacaktır.

Bursa-Osmaneli Hızlı Tren projesinin Bursa-Yenişehir kesimindeki altyapı işleri önemli ölçüde tamamlanmış olup, projenin kalan altyapı ve üstyapı işleri ise AYGM'ce yapılan sözleşme kapsamında tamamlanacaktır.

Mersin-Adana-Gaziantep Hızlı Tren projesi kapsamındaki GAZİRAY projesi tamamlanarak hizmete alınmıştır. Projenin Mersin-Adana arasındaki 3. ve 4. hat altyapı işleri tamamlanmıştır. Adana-Ceyhan altyapı ve üstyapı işleri, Toprakkale - Bahçe tünelli kesim ve Bahçe-Nurdağ varyantı altyapı işleri teşekkülümüzce devam etmektedir. Proje kapsamında kalan altyapı ve üstyapı işleri AYGM'ce yapılan ihaleler kapsamında tamamlanacaktır."

Halkalı-Kapıkule hattı

Yapımı devam eden Halkalı-Kapıkule hattına ilişkin Pezük, 229 kilometrelik Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren projesinin ilk etabı olan 153 kilometre uzunluğundaki Çerkezköy-Kapıkule kesiminde yapım çalışmalarında yüzde 63,33 fiziki ilerleme sağlandığını ve projenin finansmanında 275 milyon avro Avrupa Birliği Hibe Fonunun tamamının kullanıldığını bildirdi.

Pezük, "Projenin bileşenleri olan Kapıkule gar tevsiatı yapım işinin ihalesiyle ilgili çalışmaları devam etmektedir. Güzergah üzerindeki 4 adet yeni istasyon yapımıyla Çerkezköy ve Edirne garlarının hızlı tren işletmeciliğine uygun hale getirilmesiyle ilgili ihale yapılacaktır. Projenin Ispartakule - Çerkezköy ve Halkalı - Ispartakule kısımları AYGM tarafından ihale edildi, sözleşmeler imzalandı ve çalışmalar başladı." bilgisini verdi.

Hasan Pezük, Konya-Karman hızlı tren projesinin devam olan 135 kilometrelik Karaman-Ulukışla hızlı tren hattında altyapı ve üstyapı işlerinin devam ettiğini ve elektrifikasyon işleri için haziran ayı sonunda ihale yapılması ve sinyalizasyon yapım çalışmalarının altyapı, üstyapı ve elektrifikasyon işlerine paralel olarak tamamlanmasının planlandığını aktardı.

Pezük, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ankara-İstanbul arasındaki tamamlama işleri kapsamındaki 14 kilometrelik Doğançay Ripajı-1 kesimindeki çalışmalar tamamlanarak 250 km/saat hızla işletmeciliğe 22 Haziran 2022 tarihinde geçilmiştir. 12 kilometrelik Doğançay Ripajı-2 kesimi ve T-26 tüneli kesimindeki yapım çalışmaları devam etmektedir.

Bu projelerle birlikte Sivas-Zara, Sincan-Yenikent-Kazan Soda, KONYARAY, Köseköy-Gebze yapım işleriyle 555 kilometrede elektrifikasyon, bin 460 kilometrede sinyalizasyon çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca yük taşımacılığının artırılması kapsamında lojistik merkez ve iltisak hattı yapım çalışmaları kapsamında Sivas ve Boğazköprü lojistik merkezleri, Niğde Andaval yük merkeziyle Gelemen Tekkeköy iltisak hattı bağlantılarının yapımları devam etmektedir."

"Yurdun dört bir yanına demir yolu"

Türkiye'nin dört bir yanını demir yolu ağıyla buluşturma çalışmalarını sürdüklerini belirten Hasan Pezük, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yapım projeleriyle 2053 Ulusal Ulaştırma Ana Plan hedefleri kapsamında demir yolu ağının geliştirilmesi amacıyla kuzey-güney ve doğu-batı yeni demir yolu koridorunu oluşturacak olan Erzincan-Erzurum-Kars, Antalya-Burdur/Isparta-Afyonkarahisar-Kütahya-Eskişehir ve Antalya-Konya-Aksaray-Nevşehir-Kayseri, Samsun-Kırıkkale, Gaziantep-Şanlıurfa-Mardin gibi yeni hızlı tren hatlarına ilişkin proje hazırlama ve yapıma yönelik planlama çalışmaları da sürdürülmektedir.

Bu plan doğrultusunda hedefler, demir yolu hat uzunluğunun 28 bin 590 kilometreye çıkartılması, yolcu taşımacılığında payının yüzde 0,96'dan yüzde 6,20'ye, yük taşımacılığında payının yüzde 5,08'den yüzde 21,93'e yükseltilmesi, yüksek hızlı tren ve hızlı tren bağlantısına sahip olan il sayısının 8'den 52'ye çıkartılması, yıllık yük taşımacılığının 448 milyon tona ulaşması, lojistik merkez sayısının 12'den 26'ya çıkartılması, toplam enerji ihtiyacının yüzde 35'inin yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması olarak belirlenmiştir."