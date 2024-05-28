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TCDD, Sivas-Divriği ve Sivas-Turhal arasında otla mücadele için ilaçlama yapacak

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TCDD Genel Müdürlüğü, 29 Mayıs-14 Haziran tarihleri arasında Sivas-Divriği ve Sivas-Turhal arasında otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağını duyurdu. İlaçlama çalışmaları nedeniyle vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.

TCDD Genel Müdürlüğü, 29 Mayıs-14 Haziran'da Sivas- Divriği, Sivas- Turhal arası gar, istasyon ve saydinglerde otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağını duyurdu.

TCDD'den yapılan açıklamada, 29 Mayıs-14 Haziran'da Sivas, Taşlıdere, Tecer, Kayapınar, Karasar, Eskiköy, Ayvaz, Karagöl, Köroğlu, Bozarmut, Kangal, Çetinkaya, Avşar, Güneş, Göçentaşı, Cürek, Demirdağ, Divriği (Sivas il sınırları), 3-14 Haziran'da ise Sivas, Yapı, Kalın, Yıldızeli, Subaşı, Çamlıbel, Çizözü, Topulyurdu, Yeşilyurt, Kunduz, Artova, Yenice, Ulusulu, Göçenli, Güzelbeyli, Yıldıztepe, Zile, Turhal'da (Sivas ve Tokat il sınırları) gar ve istasyonlar arasında ilaçlama çalışması yürütüleceği belirtildi.

Mücadelede kullanılan ilaçların insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıması nedeniyle tehlike oluşturduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Belirtilen demir yolu hat kesimleri ile istasyonların çevresinde vatandaşların dikkatli olmaları gerekmektedir. Demir yolu güzergahı ve yakınındaki arazilerde ilaçlama tarihlerinden itibaren 10 gün boyunca vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını otlatmamaları, ot hasadı ve arıcılık faaliyetlerinde bulunmamaları önemle duyurulur."

Kaynak: AA / Güncel

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