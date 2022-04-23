'TCDD Kültür Sanat Merkezi' Göztepe'de açıldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), restorasyonu sona eren tarihi Göztepe İstasyon Binasını, "TCDD Kültür Sanat Merkezi" olarak hizmete sundu.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile yapılan iş birliği sonucu hayata geçirilen merkezin açılışına TCDD Genel Müdürü Metin Akbaş, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Sabahattin Dülger, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in eşi Nebahat Özer, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun eşi Nilüfer Karaismailoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve eşi Hatice Nur Yerlikaya'nın yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Akbaş, açılışta, çeşitli sebeplerle asli fonksiyonlarında kullanılamayan gar ve istasyonlardan tarihi Göztepe İstasyon Binasını, Milli Eğitim Bakanlığıyla iş birliği yaparak, TCDD Kültür Sanat Merkezi'ne dönüştürmenin gururunu yaşadıklarını belirtti.

Demiryollarının geride kalan 165 yıllık tarihi boyunca, Anadolu için bir ulaşım sisteminden çok daha fazlasını ifade ettiğine dikkati çeken Akbaş, "Demiryolları, yüklendiği misyon gereği insanımızın yaşam tarzının bir parçası olmuştur. Eğitim ve kültürel aktivitelerin yapılacağı, unutulmaya yüz tutmuş Türk giyim ve el sanatlarının yeniden hayat bulacağı Göztepe TCDD Kültür Sanat Merkezi de başta Kadıköy ve çevresinde yaşayan vatandaşlar olmak üzere, tüm İstanbullu hemşerilerimizin hem öğrenip hem de eğlendikleri vazgeçilmez mekanlarından biri olacak." dedi.

Dülger ise bugünkü açılışla birlikte Göztepe Tren İstasyonunu, bir yaşam merkezi haline getirdiklerini dile getirerek, "Bütünsel bir yaklaşımın değerini sergileyen, yüksek kaliteli, kapsayıcı ve erişilebilir sanat ve zanaat eğitimlerinin sağlanacağı, sosyal ve kültürel faaliyetlerin gerçekleştirileceği bu yaşam merkezi, geçmişten geleceğe taşınacak mirasın korunmasında, yeniden üretilmesinde, gelecek nesillerin kültürümüzün ve medeniyetimizin temel değerleriyle donatılmasında büyük rol oynayacaktır." diye konuştu.

Açılış töreninin ardından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklar için eğlenceli oyunlar, yarışmalar, palyaço ve maskotların yer aldığı animatör gösterileri ile yüz boyama, origami, kumaş boyama ve çamur atölyeleri yapıldı.

Kadıköy Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi'nde, 235 metrekare kapalı alana sahip yapı, sergi salonu şeklinde tefriş edilir hale getirildi.

İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü ile TCDD Genel Müdürlüğünün imzalandığı iş birliği kapsamında ise alanda, geleneksel sanatların tanıtılması ve eğitimi, enstitüde üretilen ürünlerin sergilenmesi, müzik ve enstrüman eğitim ve dinletileri, demiryolu kültürü tanıtımları, model tren yapımı, mutfak kültürü, sosyal medya ve dijital iletişim eğitimleri, uygulamalı kuyumculuk, seramik ve doğal boya atölyeleri düzenlenmesi planlandı.

Projede ayrıca TCDD tarihi araştırmaları çerçevesinde, TCDD'de kullanılan kıyafet, aksesuar ve objeleri tanıtan bir ansiklopedi için gerekli araştırmalar yapılarak, basıma hazır hale getirilecek.