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TCDD, Hat Kesimlerinde Otla Mücadele İçin İlaçlama Yapacak

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TCDD Genel Müdürlüğü, 15 Mart-30 Nisan'da Gebze-Adapazarı, Halkalı-Uzunköprü, Pehlivanköy-Kapıkule, Gebze-Halkalı, Arifiye-Enveriye ve Halkalı-Muratlı hat kesimleri ile gar ve istasyonlarda otla mücadele için ilaçlama yapılacağını duyurdu.

TCDD Genel Müdürlüğü, 15 Mart-30 Nisan'da Gebze-Adapazarı, Halkalı- Uzunköprü, Pehlivanköy-Kapıkule, Gebze- Halkalı, Arifiye-Enveriye ve Halkalı-Muratlı hat kesimleri ile gar ve istasyonlarda otla mücadele için ilaçlama yapılacağını duyurdu.

TCDD'den yapılan açıklamada, 15-21 Mart'ta Büyükderbent-Adapazarı (Kocaeli ve Sakarya il sınırları), 18 Mart'ta Mandıra- Pehlivanköy (Kırklareli il sınırları), 21-22 Mart Edirne-Kapıkule (Edirne il sınırları), 22-28 Mart'ta Derince-Büyükderbent (Kocaeli il sınırları), 25-29 Mart'ta Gebze- Halkalı (Kocaeli ve İstanbul il sınırları) ile Arifiye-Pamukova (Sakarya il sınırları), 25-26 Mart'ta Mandıra-Lüleburgaz (Kırklareli il sınırları), 27-28 Mart'ta Lüleburgaz-Muratlı (Kırklareli ve Tekirdağ il sınırları) gar ve istasyonları arasında ilaçlama çalışması yürütüleceği belirtildi.

Mücadelede kullanılan ilaçların insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıması nedeniyle tehlike oluşturduğu vurgulanan açıklamada, "Belirtilen demir yolu hat kesimleri ile istasyonların çevresinde vatandaşların dikkatli olmaları gerekmektedir. Demir yolu güzergahı ve yakınındaki arazilerde ilaçlama tarihlerinden itibaren 10 gün boyunca vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını otlatmamaları, ot hasadı ve arıcılık faaliyetlerinde bulunmamaları önemle duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Pehlivanköy Uzunköprü Halkalı Arifiye Gebze Ulaşım Çevre Ekonomi Güncel Haberler

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