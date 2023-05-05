TCDD'den 'tren yollarında otla mücadele için ilaçlama yapılacak' uyarısı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü, Ankara, Kayseri, Yozgat, Eskişehir, Niğde, Zonguldak, Karabük, Kırıkkale, Çankırı'da gar ile istasyonlar arasında otla mücadele kapsamında ilaçlama çalışması gerçekleştireceğini duyurdu.

TCDD'den yapılan açıklamada, bugün Ulukışla- Kayseri, 6 Mayıs'ta Kayseri merkez-varyant yolu dahil, 7 Mayıs'ta Kayseri-Yerköy, 8 Mayıs'ta Yerköy-Irmak, 9 Mayıs'ta Irmak- Çankırı, 10 Mayıs'ta Çankırı- Karabük, 11 Mayıs'ta Karabük-Zonguldak, 15 Mayıs'ta Marşandiz- Hasanbey gar ve istasyonlar arasında otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağı bildirildi.

Mücadelede kullanılan ilaçların insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıması sebebiyle tehlike oluşturduğu belirtilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"Demiryolu hat kesimleri ile istasyonların çevresinde vatandaşların dikkatli olmaları gerekmektedir. Demiryolu güzergahı ve yakınındaki arazilerde ilaçlama tarihlerinden itibaren on gün boyunca vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını otlatmamaları, ot hasadı ve arıcılık faaliyetlerinde bulunmamaları önemle duyurulur."