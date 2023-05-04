TCDD'DEN KABLO HIRSIZLIĞINA 3 TUTUKLAMA

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, TCDD'nin yer altındaki topraklama kablolarını çaldıkları ileri sürülen 3 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlıların tamamı tutuklandı.

Torbalı ilçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri dün, Pancar Mahallesi'nde, TCDD'nin yer altındaki topraklama kablosunun çalınması ilgili çalışma yaptı. Olay yerinde ve çevresinde plaka tanıma sistemi, parmak izi ve kamera kaydı incelemesi yapan ekipler; şüphelilerin H.S., Ş.B. ve M.B. olduğunu tespit etti. Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordine ve talimatı doğrultusunda operasyon yapan ekipler 3 şüpheliyi de evinde yakaladı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin tamamı tutuklandı.