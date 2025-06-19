TCab Teknoloji, Kentsel Ulaşımda Devrim Yaratacak eVTOL Hava Araçlarını Tanıttı

TCab Teknoloji, Kentsel Ulaşımda Devrim Yaratacak eVTOL Hava Araçlarını Tanıttı
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TCab Teknoloji Limited Şirketi, alçak irtifa ekonomisinin büyümesiyle birlikte eVTOL hava araçlarını tanıttı. Şirket, güvenli ve konforlu hava yolculuğu sunarak sürdürülebilir bir kentsel ulaşım ekosistemi oluşturmayı hedefliyor.

SHANGHAİ, 19 Haziran (Xinhua) -- TCab Teknoloji Limited Şirketi, Çin'in alçak irtifa ekonomisinin hızla büyüme sürecine girdiği ve eVTOL (elektrikli dikey kalkış ve iniş) hava araçlarının teknoloji dünyasının ötesine geçerek ülke genelinde büyük ilgi gördüğü 2021 yılında kuruldu.

Çince'de "Zaman Taksisi" anlamına gelen şirket, güvenli ve konforlu hava yolculuğu hizmetleri sunarak yeşil, sürdürülebilir ve dijital bir kentsel hava ulaşımı ekosistemi oluşturmayı hedefliyor.

TCab Başkan Yardımcısı ve Marka Direktörü Xu An, E20 hava aracını "kentsel ulaşımın geleceği" olarak nitelendirerek, bu modelin Çin'in mobilite alanında üçüncü boyuta geçişini simgelediğini söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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