TBPF Başkanı Özdemir, kulüp temsilcileriyle buluştu

Türkiye Buz Pateni Federasyonu (TBPF) Başkanı Gökhan Özdemir, Kocaeli'de kulüp temsilcileriyle bir araya geldi.

İzmit ilçesindeki bir otelde bazı kulüplerin başkan ve üyeleriyle buluşan Özdemir, 4 yıllık yönetimi dönemindeki çalışmalar ile başarıları aktardı.

Özdemir, TBPF'nin 17 Nisan'da gerçekleştirilecek genel kurulunda seçilmesi halinde gerçekleştireceği çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

Yeni dönemin başladığını, kendisi için önemli olan tek şeyin adaletli davranmak olduğunu vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:

"Federasyon yönetimleri, sporcuların yurt dışı tercihlerinde karar verme yetkilerine sahip. Bunu talimatlara bağladım ki ben bile sevdiğim, başarılı olacağına inandığım çocuk için adaletsizlik yapmayayım. Talimatlar olsun, o talimatları herkes okusun, neyi yaptığı zaman nereye gideceğini, neyi başardığı zaman ülkeyi nerede temsil edeceğini bilsin istedik. Federasyonumuzun artık talimat ve kuralları vardır. Her yıl tecrübe ederek yeniledik, bundan sonra da güncellemeler gelecektir. Sporcularımız adına hiçbir zaman adaletsiz davranmadık."

Özdemir, yaklaşık 10 gün önce yeniden aday olmaya karar verdiğini, bayrağı daha da yukarılara taşımak için göreve tekrar talip olduğunu söyledi.

Dört yıl boyunca çok emek verdiklerini anlatan Özdemir, "Ailemizden hafta sonları uzak kaldık, çok çalıştık ama çok da başarılı olduk. Geçen yıl 64 federasyon arasında ilk 5'e girdik. Bu yıl ilk 3'teyiz. Bakanlığımızın belirli kriterleri var, o kriterler hesap edildiğinde çok başarılı performans sergilediğimiz ortada." ifadelerini kullandı.

Federasyonun artık kendine yakışır ofisi olduğunu, çalışanların çok daha huzurlu ve mutlu görev yaptığını dile getiren Özdemir, "Arşivimiz, dosya tanzim yerimiz yoktu. Geçmişten evrak aradığımızda bulamıyorduk. Artık kurumsal yapıdayız. Dönemimizle ilgili ay ay, tarih tarih yapılanlar, projeler, sporcuların, kulüplerin başarıları, her şey sistemli işleniyor." şeklinde konuştu.