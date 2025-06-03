TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu Toplandı

TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu Toplandı
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TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu, 13 ildeki saha ziyaretlerini değerlendirerek çalışmalarının sonuçlarını tartışmak üzere toplandı. Komisyonun basına kapalı olarak devam eden toplantısında, muhalefet vekillerinden tepki geldi.

TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu, 13 ilde gerçekleştirilen saha ziyaretlerini değerlendirmek üzere toplandı.

TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu; Malatya, Elazığ, Adıyaman, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Osmaniye, Mersin, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Karaman ve Kayseri'de yapılan çalışma ziyaretlerini değerlendirmek üzere Burdur Milletvekili Adem Korkmaz başkanlığında toplandı. Komisyon Başkanı Korkmaz, "Bugünkü toplantıda saha çalışmalarından elde ettiğimiz verileri ve aciliyet taşıdığını düşündüğümüz konuları tartışacağız. Burada başkanlığımızca hazırlanmış olan bir taslak çalışma yaptık. Bu taslak çalışmayı bugün komisyon üyelerimizle istişare edeceğiz. Netleştirebilirsek bakanlığımıza bir öneri olarak göndereceğiz. Bu çalışma için burada kapalı bir oturum gerçekleştireceğiz. Komisyonumuza toplantımızın bundan sonraki kısmının kapalı olmasıyla ilgili bir önergemiz var" ifadelerini kullandı.

'KİMDEN NEYİ SAKLIYORUZ'

Komisyon Başkanı Korkmaz'ın bu önergesi üzerine muhalefet milletvekilleri tepki gösterdi. CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, "Toplantıda onu konuşmayalım, bunu konuşmayalım; neyi konuşalım? Şimdi, niye basını dışarı çıkaracağız örneğin, neden, kimden neyi saklıyoruz? Eğer biz müdahale etmezsek basın dışarı çıkacak. Basın niye çıksın? Zaten adamlar da gitti herhalde, sizden çekiniyorlar galiba, onun için gittiler" diye konuştu.

KOMİSYON BASINA KAPALI OLARAK DEVAM EDİYOR

Saha ziyaretlerine ilişkin muhalefet milletvekilleri görüş ve önerilerini dile getirmesinin ardından komisyonun zirai don olayından zarar gören illere yönelik hazırladığı ön rapor görüşmelerinin basına kapalı olarak gerçekleştirilmesine ilişkin önerge okundu. Önergenin oy çokluğuyla kabul edilmesi üzerine komisyon basına kapalı olarak devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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