TBMM Zirai Don Araştırma Komisyonu Çalışma Usulünü Görüştü

TBMM Zirai Don Araştırma Komisyonu Çalışma Usulünü Görüştü
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TBMM Zirai Don Araştırma Komisyonu ikinci toplantısında, zirai donun etkilerini azaltmak için saha ziyaretleri ve rapor hazırlama takvimini ele aldı. CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, sürecin hızlandırılması gerektiğini vurguladı.

(TBMM) - TBMM Zirai Don Araştırma Komisyonu'nun ikinci toplantısında çalışma usulü görüşüldü. Komisyonun ilk çalışmasına 22 Mayıs Perşembe günü Tarım Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nün sunumuyla başlayacak. Komisyonun kurulmasının üzerinden 10 gün geçtiğini belirten CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, sürecin hızlanması gerektiğine dikkat çekerek, "Şimdi bu zirai donun etkisi bölgelerde gerçekten üreticiyi hem psikolojik hem ekonomik hem de diğer kesimleri etkileyecek biçimde olumsuz noktadır. Onun için süreci hızlandırmamız gerekiyor. Gerekirse bölgelere üç vekil olarak ayrılarak dağılalım. Hızlandıralım biraz bunu" dedi.

TBMM Zirai Don Araştırma Komisyonu'nda komisyon çalışma usulünün ve takvimi görüşüldü. Komisyon Başkanı AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, çalışma usulü olarak saha ziyaretleri yapılmasını önerdi.

İlk durak Malatya

Saha ziyaretleri ve ardından bu ziyaretlerdeki tespitleri içeren bir ön rapor hazırlanmasını öneren Komisyon Başkanı Korkmaz, bunun için 22 Mayıs perşembe günü Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nün sunum yapmasını isteyeceklerini söyledi. Ardından 25-26 Mayıs tarihinde Malatya, 30-31 Mayıs tarihinde Mersin-Adana ve 13-14 Haziran tarihinde de Manisa-Denizli'de bölge ziyareti yapması planlamaları konuşuldu.

Gürer: "Süreci hızlandırmamız gerekiyor"

Komisyon Başkanı Korkmaz'ın ardından söz alan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, komisyonun kurulmasının üzerinden 10 gün geçtiğini belirterek sürecin hızlanması gerektiğine dikkat çekti. Gürer, "Şimdi bu zirai donun etkisi bölgelerde gerçekten üreticiyi hem psikolojik hem ekonomik hem de diğer kesimleri etkileyecek biçimde olumsuz noktadır. Onun için süreci hızlandırmamız gerekiyor. Ayrıca şöyle bir beklenti de oluştu. Sanki bir Meclis tarafından bu işler çözümlenecekmiş gibi bakılıyor. Biz sadece tespitlerimizi yapacağız. Gerekirse bölgelere üç vekil olarak ayrılarak dağılalım. Hızlandıralım biraz bunu" dedi.

Komisyon Başkanı Korkmaz, yasama tatili öncesinde hem saha ziyaretlerinin hem de kurum ve kuruluş ve görüşlerinin tamamını dinlenerek yaz döneminde rapor aşamasına geçilmesini öngördüklerini belirterek şunları kaydetti:

"Eğer sarkarsa bir ya da iki konuda bu da özellikle TARSİM ve iklim değişikliği konuları olur. Daha teknik ve akademik düzeyde bir çalıştay planlamayı düşünüyoruz. Bu büyük ihtimalle ekim ayına kalabilir. O  biraz daha yapısal değişimleri içerdiği için üretici açısından bir aciliyeti de yok. Çünkü bu ciddi bir çalışmayı gerektiriyor. İki, üç etaplı bir çalışma niyetimiz var. Şu ana kadar Bakanlığımızın ısrarla yaptığı çok ciddi çalışmalar var.

Sonra hızlıca bir ara rapor hazırlayalım. Bir ara rapor toplantısı yapalım. Bu toplantıda acil alınması gereken önlemlerle ilgili rapor hazırladıktan sonra bunu ilgili Meclis Başkanlığımıza sunarak bakanlığımıza iletilmesini sağladıktan sonrada  kamu kurul, kuruluşlarımızın ilgili kuruluşlarımızın, TARSİM'in  ilgili genel müdürlüklerin, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Odalar ve Borsalar Birliği'nin Tarım Kurulu en çok dondan zarar gören belki oda başkanlarını Meclis Komisyonumuza davet edelim."

Milletvekillerinin önerileri alındı

DEM Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek TÜBİTAK'ın daha önce don ile ilgili bir harita hazırladığına dikkat çekerek komisyonda sunum yapması önerisinde bulundu. Çiftyürek "Gelirse bize bir hem haritayla ilgili belki ayrıntılı bir sunum  yapar. Hem de aynı zamanda çözüm önerileri konusunda bize önerileri ne olur dinleriz" dedi. AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök de komisyonda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın sunum yapması gerektiğini söyledi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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