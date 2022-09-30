TBMM Yeni Yasama Yılına Yarın Başlıyor

TBMM, 3 aylık aranın ardından yeni yasama yılına yarın başlayacak. İlk kez bir yasama döneminde altıncı yasama yılını yapacak olan TBMM’de ilk gündem maddelerinden biri, ‘sansür yasası’ olarak nitelendirilen kanun teklifi olacak. Teklifin, önümüzdeki hafta TBMM Genel Kurulu gündemine gelmesi bekleniyor.

TBMM, 3 aylık aranın ardından yeni yasama yılına yarın başlayacak. İlk kez bir yasama döneminde altıncı yasama yılını yapacak olan TBMM'de ilk gündem maddelerinden biri, 'sansür yasası' olarak nitelendirilen kanun teklifi olacak. Teklifin, önümüzdeki hafta TBMM Genel Kurulu gündemine gelmesi bekleniyor.

TBMM, yarın yeni yasama yılına başlıyor. Meclis'in açılması nedeniyle TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un da katılımıyla ilk tören Atatürk Anıtı'nda yapılacak. Anıta çelenk konulacak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak.

TBMM 27. Dönem 6. Yasama yılı ise TBMM Genel Kurulu'nda saat 14.00'te yapılacak özel oturumla başlayacak. TBMM'de ilk kez bir dönemde altıncı kez yasama yılı yapılmış olacak.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, özel oturumda birleşimi açarak sunuş konuşması yapacak. Şentop'un ardından AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açılış konuşması yapacak.

Pandemi nedeniyle ara verilen Meclis resepsiyonu ise iki yıl aranın ardından 19.00'da düzenlenecek.

Siyasi partilerin grup toplantıları 4 Ekim Salı günü başlayacak.

TBMM Genel Kurulu'nun gündemine ise "sansür yasası" olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin gelmesi bekleniyor. Teklifle, internet haber siteleri süreli yayın kapsamına alınacak. Basın kartı başvurusu İletişim Başkanlığına yapılacak, resmi nitelikte kimlik belgesi olarak kabul edilecek.

Teklifle "Halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak amacıyla ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan" kimse, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak. Milli İstihbarat Teşkilatının faaliyetleri ve personeline yönelik suç teşkil eden içerikler katalog suçlar kapsamına alınacak.

Meclis'in yeni yasama yılındaki ilk işi, E???ndüstri Bölgeleri Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni yasalaştırmak olacak. Endüstri Bölgeleri Kanunu'ndaki "endüstri bölgesi ilan edilmiş yerlerde yatırım yapmak için zorunlu tutulan "Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Süreci" hükmü de kaldırılacak.

"Cazip hale getirme" gerekçesiyle endüstri bölgelerindeki yatırımların tamamlanması şartıyla yatırımcılara mülkiyet devri yapılabilmesini öngören teklife göre, endüstri bölgelerinde yer alan yatırımlara ilişkin Cumhurbaşkanı tarafından ek teşvikler verilebilecek. Kamulaştırılan taşınmaz malların kamulaştırma bedeli Bakanlık tarafından karşılanmış ise bu malların sözleşmesinde belirtilen süre kadar şirket veya yatırımcı lehine bedeli karşılığında, kamulaştırma bedeli yönetici şirket veya yatırımcılar tarafından karşılanmış ise yönetici şirket veya yatırımcılar lehine bedelsiz olarak bağımsız ve sürekli irtifak hakkı tesis edilecek.

Özel endüstri bölgesi ilan edilen alan içerisinde başvuru sahibinin talep etmesi, özel mülkiyete konu arazi maliklerinin sanayi yatırımı yapmayı taahhüt etmesi şartıyla özel mülkiyete konu arazin kamulaştırılmayacak. Sanayi yatırımı yapan sanayiciler, kendi mülkiyetleri üzerinde özel endüstri bölgesi olanaklarıyla yatırım yapabilecek.

2023 yılı Bütçe Kanunu Teklifi, 17 Ekim'de TBMM Başkanlığı'na sunulacak. Bütçe, yıl sonuna kadar Plan ve Bütçe Komisyonu'nun ardından Genel Kurul'da görüşülecek.