TBMM Yeni Yasama Yılına Hazırlanıyor

(TBMM) - TBMM'nin yeni yasama yılına başlayacağı yarın, özel oturumun gerçekleştirileceği Genel Kurul Salonu başta olmak üzere, tüm alanlarda temizlik ve bakım yapıldı. Tüm koltukların tek tek silinerek cilalandığı Genel Kurul'da son olarak ses aksamı kontrol edildi. Vekillerin basın toplantısı düzenlediği salon da tadilatla baştan aşağı yenilendi.

TBMM, 70 günlük tatilin ardından yarın 28. Dönem 4. yasama yılına başlıyor. TBMM'nin 21 Temmuz 2025 Pazartesi günü tatile girmesinin ardından, yerleşkede tadilat, bakım ve temizlik işleri başladı. Bu kapsamda, Genel Kurul Salonu'nda detaylı temizlik yapıldı, koltuklar cilalandı, aplikler silindi. Genel Kurul Salonu'ndaki ses aksamı da son kez kontrolden geçirildi.

Basın koridorundaki, vekillerin basın toplantıları düzenlediği salonda da tadilat yapıldı. Salondaki camlar filmli camlarla değiştirildi, badana-boya ve yerlere cila yapıldı, avizeler silindi, koltuklar yıkandı. Salondaki tadilat süresince basın toplantıları, dışarda "Basın Kapısı" olarak bilinen girişteki alanda gerçekleştirildi.

Binalardaki bakım, onarım ve temizlik işlemlerinin yanı sıra, yerleşkedeki yeşil alanlar ve süs havuzlarında da tadilat ve bakım yapıldı, çimler kesildi. Meclis Başkanlığı'nın ve tören alanının bulunduğu bölüm asfaltlandı.

Parti gruplarında da badana boya ve temizlik yapıldı. Temizlik yapan bir kısım personel hafta sonu da çalıştı.