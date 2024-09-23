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TBMM Yeni Yasama Yılına Hazırlanıyor

TBMM Yeni Yasama Yılına Hazırlanıyor
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Türkiye Büyük Millet Meclisi, 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılı öncesinde bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı. Genel Kurul salonuna panik butonu yerleştirilerek sağlık hizmetleri hızlandırıldı.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 2 aylık aranın ardından yeni yasama yılı 1 Ekim'de başlayacak. Tadilat, bakım ve onarım çalışmalarının tamamlandığı Meclis'te Genel Kurul salonuna, rahatsızlık durumunda sağlık görevlilerinin kısa sürede müdahale edebilmesi için panik butonu yerleştirildi.

TBMM'de 28'inci dönem 2'nci yasama yılı faaliyetleri 30 Temmuz'da sona erdi. Yeni yasama yılı öncesi tatile giren Meclis'te, tadilat, bakım ve onarım işlemleri yapıldı. TBMM içerisinde ve hizmet binalarında, çevre düzenlemeleri, iktidar ve muhalefet kulisleri, grup toplantısı salonları, milletvekili odaları, grup başkanı ve başkan vekillerinin odaları, komisyon toplantı salonları, basın toplantısı salonu başta olmak üzere bütün oda ve salonlarında periyodik bakım işlemleri tamamlandı. Ayrıca, TBMM Şeref Kapısı merdivenleri, Dikmen Kapısı'nda bulunan plaka tanıma sistemi ile trafik yoğunluğunun oluşmaması için misafir araç otoparkında değişiklikler yapıldı. TBMM bilişim sistemlerinin altyapısında bakım ve işlerlik testleri, sistem odaları ve kurumsal web sayfalarında yük testleri ve güvenlik kontrolleri de gerçekleştirildi.

Öte yandan TBMM Genel Kurul Salonu'na, panik butonu yerleştirildi. Başkanlık Divanı'nın bulunduğu bölüme yerleştirilen buton ile birlikte görüşmeler sırasında rahatsızlanan milletvekillerine kısa sürede müdahale edilebilecek. Butona basılmasıyla birlikte sağlık görevlilerinin 1 dakika gibi kısa sürede salonda olması planlanıyor.

1 Ekim'de önce TBMM Atatürk Anıtı'nda tören yapılacak. Ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında Genel Kurul toplanacak. Oturumun ardından tören alanında resepsiyon düzenlenecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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