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TBMM'ye İkram Edilen Sivas Pastırması Tanıtıldı

TBMM'ye İkram Edilen Sivas Pastırması Tanıtıldı
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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Sivas pastırması ikram edilerek, coğrafi işaret tescilli ürünün tanıtımına yönelik etkinlik düzenlendi. Sivas Ticaret Borsası, pastırmanın uluslararası alanda tanıtımı için Avrupa Birliği tescil başvurusu yapıldığını duyurdu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) milletvekillerine tescilli Sivas pastırması ikram edildi.

Sivas Ticaret Borsası'ndan yapılan açıklamaya göre, borsa tarafından düzenlenen tanıtım etkinliğinde, TBMM üyeleri coğrafi işaret tescili bulunan Sivas pastırmasını tattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sivas Ticaret Borsası Başkanı Hayrullah Karakaya, Sivas pastırmasının geleneksel yöntemlerle, katkı maddesi kullanılmadan üretildiğine dikkati çekerek, 2022 yılında coğrafi işaret tescili alınan Sivas pastırmasının lezzetinin ulusal ve uluslararası alanda daha fazla tanıtılması amacıyla Avrupa Birliği tescili için başvuru yaptıklarını belirtti.

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler ise TBMM'de düzenlenen bu tür etkinliklerin, Anadolu'nun zengin mutfak kültürünü tanıtmak açısından önemli olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
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