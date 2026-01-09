Haberler

TBMM Başkanlığına Aralarında Özgür Özel'in de Yer Aldığı 11 Milletvekiline Ait Dokunulmazlık Dosyaları Sevk Edildi

TBMM Başkanlığı, aralarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de bulunduğu 11 milletvekiline ait 12 dokunulmazlık dosyasını Karma Komisyona havale etti.

(TBMM) - TBMM Başkanlığı'na aralarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de bulunduğu 11 milletvekiline ait 12 dokunulmazlık dosyası sunuldu.

TBMM Başkanlığı tarafından yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Tezkereleri, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi. Dosyaları Karma Komisyon'a sevk edilen milletvekilleri şöyle:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, CHP Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, CHP İzmir Milletvekili Ahmet Tuncay Özkan, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan."

Karma Komisyona Özgür Özel'e ait 2 ayrı dokunulmazlık dosyası sevk edildi.

