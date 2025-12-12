Haberler

TBMM Başkanlığına Aralarında Özgür Özel'in de Yer Aldığı 7 Milletvekiline Ait Dokunulmazlık Dosyaları Sevk Edildi

TBMM Başkanlığı'na, aralarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de bulunduğu 7 milletvekiline ait 10 dokunulmazlık dosyası sunuldu ve bu dosyalar Karma Komisyona havale edildi.

(ANKARA) - TBMM Başkanlığı'na aralarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de bulunduğu 7 milletvekiline ait 10 dokunulmazlık dosyası sunuldu.

TBMM Başkanlığı tarafından yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Tezkereleri, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi. Dosyaları Karma Komisyon'a sevk edilen milletvekilleri şöyle:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz.

Özgür Özel'e ait 3, Cemal Enginyurt'a ait 2 ayrı dokunulmazlık dosyası sunuldu.

Kaynak: ANKA / Güncel
80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi

80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi

ABD'de evde doğal gaz patlaması: 6 yaralı

