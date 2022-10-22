TBMM YAŞLILARIN SORUNLARINI ARAŞTIRMA KOMİSYONU'NDAN BURSA'DA HUZUREVİ ZİYARETİ

TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu, saha çalışmaları kapsamında Bursa'da huzurevi ziyareti gerçekleştirdi. Huzurevi sakinleriyle bir araya gelen komisyon üyeleri, yaşlı vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu, Nilüfer ilçesindeki Dilruba Evleri Yardımlaşma Derneği Huzurevi'nde incelemelerde bulundu. AK Parti ve İYİ Parti Milletvekillerinden oluşan 6 kişilik komisyon, huzurevi sakinleriyle bir süre sohbet ettikten sonra yetkililerden bilgi aldı. Komisyon üyeleri, huzurevi sakinlerinin taleplerini de dinledi.

'ÜLKEMİZDE GÜZEL HİZMETLER VERİLİYOR'

Komisyon Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya, saha çalışmalarına Kocaeli'nde başladıklarını söyledi. İkinci duraklarının Bursa olduğunu belirten Erol Kaya, Türkiye'de yaşlı bakımıyla ilgili dünyaya model olacak kadar çok kaliteli hizmetler sunuluyor. Bunu övünerek ifade edebiliriz. Özellikle Amerika'da terminal döneminde verilen hizmetlerde çok ciddi sorunlar var. Hem pahalılık açısından hem de hizmetin kalitesi açısından. Ama ülkemizde güzel hizmetler veriliyor. 434 huzurevimizde veya yaşlı bakım merkezimizde 25 bine yakın insanımızı misafir ediyoruz. Bu fevkalade iyi bir rakam. Kapasitemiz de şu anda yüzde 70'ler seviyesinde dedi.

'RAPOR OLARAK PARLAMENTOYA SUNACAĞIZ'

Huzurevi yetkililerine yaptıkları hizmetten dolayı teşekkür eden Kaya, İnşallah komisyonumuz yavaş yavaş raporunu da yazmaya başladı. Sahada gördüğümüz bu tür örnekleri Türkiye'ye taşımak, mevcut mevzuatımızın daha ileri taşınması açısından hükümetimizin yapması gereken başka yeni düzenlemelerle ilgili tespit ettiğimiz hususları rapor olarak parlamentomuza sunacağız ifadelerini kullandı. (DHA)