TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu'nda Emeklilikte Prime Takılan 1 Milyon Kişi Gündeme Geldi

TAMER ARDA ERŞİN

TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu'nda, emeklilikte yaşa takılanlar gibi emeklilikte prime takılanların olduğu dile getirildi. CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, SGK yetkililerinin verilerine göre 1 milyon kişinin ne 65 yaş üstü maaşı ne de emekli maaşı alabildiğini söyledi. SGK Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanı Ayça Altındal ise emeklilikte yaşa ve prime takılanlar sorununun çözümünün gençlerin istihdamı olduğunu kaydetti.

TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu'nun geçen perşembe günü yapılan toplantısında emeklilikte prime takılanlar gündeme geldi.

CHP İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, SGK Başkan Yardımcısı Lütfi Aydin'a "Hani emeklilikte yaşa takılanlar gibi, bir de emeklilikte prime takılanlar var anladığım kadarıyla yani prim gününü doldurmaması ve o prim eri geri alması; böyle bir uygulama var anladığım kadarıyla. Eğer siz buna 'Evet, var' diyorsanız soruma devam edeceğim veya soru şekline getireceğim. Şu slaytta gördüm" dedi.

Aydin, "Var efendim" yanıtını verirken; Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Ertüzün ise konuya ilişkin şunları söyledi:

"Çalışma hayatının büyük bir kısmında sisteme dahil olmamış ya başında ya sonunda bir şekilde sistemle temas etmiş ama kanunun aradığı asgari şartları sağlayamıyor. Kanun neyi arıyor? '3.600 gün' diyor ve 'En az 65 yaşını doldurmalısın' diyor. 65 yaşını dolduruyor ama 3.600 günün yakınına hiç yaklaşamıyor. Bunu doldurma şansı da yok çünkü -Allah bilir ama- kalan ömründe bunu bir şekilde tamamlama şansı olmadığı için zamanında ödemiş olduğu primler bugüne güncellenerek getiriliyor yani aradan geçen o güncelleme katsayıları, enflasyon, TÜFE aktarılarak kendisine peşin, defaten ödenip sistem üzerinden çıkışı sağlanıyor. Kalan ömründe buna aylık bağlanma şansı mümkün değil. Bu, istisnai bir durum, yaygın bir durum değil."

"1 MİLYON KİŞİ NE EMEKLİ NE DE YAŞLILIK AYLIĞI ALIYOR"

SGK yetkililerinin komisyonda yaptığı sunumdaki verileri değerlendiren CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, şu açıklamayı yaptı:

"Şimdi sizin vermiş olduğunu verilerden ülkemizde yaşayan 8 milyon 245 bin 65 yaş üstü vatandaşın 6 milyon 379 bin 742'si bir şekilde kurumumuzdan maaş alıyor, çeşitli şekillerde maaş oluyor yani yaşlı nüfusun yaklaşık kabaca yüzde 75'i bir şekilde emekli maaşı alıyor. Bir de 820 bin kişide 65 yaş üstü maaşı alıyor. Bunları topladığımız zaman 7 milyon 200 bin kişi; 65 yaş üstü içi işte 1.080 lira galiba bin seksen lira devletin vermiş olduğu desteği ve yahut da maaş oluyor, açıkta da 1 milyon kişi kalmış gözüküyor. Yani bu 1 milyon kişi ne 65 yaş üstü maaşı alıyor ne de kurumumuzdan emekli maaşı alıyor. Bu insanlar kimdir yani onu merak ettim ben? 1 milyon da az bir rakam değil."

"ÇÖZÜM İSTİHDAM"

SGK Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanı Ayça Altındal ise sorunun çözümünün sürdürülebilir olmadığını ve gençlerin istihdam edilerek prim ödemelerinin artırılması gerektiğini ifade etti. Altındal, şu yanıtı verdi:

"Evet, biz zaten kurum olarak yaşlılığın geldiğinin farkındayız ve buna yönelik de politikalar geliştirmeye çalışıyoruz ama buradan da tabii ki sayın vekillerimizden destek istiyoruz. Hani şimdi biraz önce borçlanma derseniz işte mesela, o sürdürülebilirliği biz yapamayız; 'Hani sanatçılara borçlanma hakkı verin' derseniz o sürdürülebilirlik işte devam edemez veya EYT derseniz, o sürdürülebilirlik devam edemez. Ben burada hani bu konuda vekillerimizden destek istiyorum. Ha, burada yapmamız gereken ne? Hani tabii bu Daire Başkanı olarak benim şahsi görüşüm, istihdamı mümkün olduğu kadar bizim arttırmamız lazım, genç gençlerimizi işe sokmamız lazım. Zaten halihazırda İŞKUR tarafından uygulanan 25 tane teşvikimiz var istihdamı arttırmak için, hani Bakanlık olarak zaten bunun farkındayız ve istihdamı artırmak için 25 tane teşvik uyguluyoruz. Tabii, biliyorsunuz, istihdamın artması bir süreçtir, bir anda olacak bir şey değil ama elimizden geleni Bakanlık olarak yapıyoruz."

ANKA / Güncel