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TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı Dönmez'den AA'nın 105. Yılı Kutlaması

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Fatih Dönmez, Anadolu Ajansı'nın 105. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı ve ajansın Milli Mücadele dönemindeki önemli rolünü vurguladı.

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı Fatih Dönmez, Anadolu Ajansının (AA) 105. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

AK Parti Eskişehir Milletvekili de olan Dönmez, mesajında, Anadolu Ajansı'nın Milli Mücadele döneminin sesi olduğunu belirtti.

Anadolu'dan dünyaya yayılan, ülkenin en değerli basın kuruluşlarından biri olan Anadolu Ajansının 105. kuruluş yıl dönümünü kutladığını kaydeden Dönmez, "Dünyanın dört bir yanında görev yapan tüm Anadolu Ajansı çalışanlarına başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
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