GÜNDEM ÖZETİ / 3 Aralık 2025

Güncelleme:
6 Nisan 1920 tarihi itibarıyla TBMM Başkanı ve bakanların katılacağı etkinlikler, mitingler ve toplantılar düzenlenecek. Bu kapsamda sağlık, ekonomi ve spor alanlarında önemli gelişmeler yaşanacak.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Buhara İbni Sina Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Mezuniyet Töreni'ne katılacak.

(Buhara)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ASELSAN Gölbaşı Teknoloji Üssü'nde düzenlenecek Mobil Dijital Röntgen Cihazı Teslimat Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/16.30)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret edecek, Güngören'de "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak.

(İstanbul/12.00/19.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlık'ta düzenlenecek Engelsiz Mobil Uygulama Tanıtım Programı'na katılacak.

(Ankara/10.00)

2- TBMM'den

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00)

Adalet Komisyonunda, kamuoyunda "11. Yargı Paketi" olarak anılan Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/14.30)

Yeni Yol Partisi ve İYİ Parti TBMM Grup toplantıları yapılacak.

(TBMM/09.30/10.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Dünya LNG Zirvesi'ne katılacak.

(İstanbul/09.00)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Türkiye-Mısır Ticaret Danışma Toplantıları"na iştirak edecek.

(Kahire)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Engelliler, Yaşlılar ve Hareket Kısıtlı Bireylere Destek ve İletişim Eğitimi Programı Lansmanı"na katılacak.

(Ankara/14.00)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayı enflasyon verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- NATO Dışişleri Bakanları, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında bir araya gelecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da toplantıya iştirak edecek.

(Brüksel)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde farkındalık oluşturmak amacıyla down sendromlu sporcularla basketbol gösteri maçı yapacak. Maçta, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da yer alacak.

(Ankara/17.00)

2- Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu müsabakalarına devam edilecek. Karacabey Belediyespor-Kocaelispor, ikas Eyüpspor-Astor Enerji Çankayaspor, İstanbulspor-SMS Grup Sarıyer, Esenler Erokspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Beyoğlu Yeni Çarşı-Göztepe, Özbelsan Sivasspor-Aliağa Futbol, Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor-Erzurumspor FK, Muğlaspor-Sipay Bodrum FK ve Trabzonspor-İmaj Alt Yapı Vanspor FK maçları oynanacak.

(Bursa/13.00/İstanbul/13.30/13.30/15.30/18.00/Sivas/Kahramanmaraş/Muğla/13.30/Trabzon/20.30)

3- Basketbol 30. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında Fenerbahçe Opet ile Çimsa ÇBK Mersin, Ankara Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da maçı takip edecek.

(Ankara/19.00)

4- CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci hafta maçında Zeren Spor, Polonya'nın LKS Commercecon takımını konuk edecek.

(Ankara/18.00)

5- Voleybol Kadınlar CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçlarında, Galatasaray Daikin, Portekiz'in Porto ekibini konuk edecek, Türk Hava Yolları İspanya'nın Avarca de Menorca ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(İstanbul/19.30/Menorca/22.00)

6- Hentbol Ardventure Erkekler Süper Ligi'nin 14. haftasından, Nilüfer Belediyespor-Altınpost Giresunspor karşılaşması oynanacak.

(Bursa/15.00)

