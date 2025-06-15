TBMM ve Ekonomi Gündemi: Önemli Ziyaretler ve Açıklamalar

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6 Nisan'da TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anıtkabir'i ziyaret edecek. Ayrıca, tarım ve orman bakanı ile ticaret bakanı çeşitli etkinliklere katılacak. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verileri açıklanacak.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri ile Anıtkabir'e ziyarette bulunacak.

(Ankara/11.30)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun duruşmasını izleyecek, İmamoğlu'nu tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda ziyaret edecek.

(İstanbul/10.00-11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Entegre Orman Yangını Yönetimi için Uluslararası İş Birliğinin Geliştirilmesi Çalıştayı'na iştirak edecek.

(Ankara/09.30)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Venezuela Ticaret Fuarı Açılışı'na ve Türkiye – Venezuela Ticaret Forumu'na katılacak.

(İstanbul/10.30-14.30)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayı ücretli çalışan istatistiklerini, ticaret satış hacim ve ciro endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını ve TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirecek.

(Ankara)

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, nisan ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistikleri ile haziran ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini açıklayacak.

(İstanbul/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arnavutluk'ta düzenlenecek Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak.

(Tiran)

2- İsrail'in İran'a başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemesiyle şiddetlenen çatışmalar takip ediliyor.

(Kudüs/Tahran)

3- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Resim ve Heykel Müzesi'nde Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün 90. Yıl Dönümü Programı'na katılacak.

(Ankara/10.30)

SPOR

1- Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Eren Üçlertoprağı, İstanbul Park Pisti'nde basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/11.00)

2- FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na ABD'de devam edilecek. A Grubu'nda Palmeiras-Porto ve B Grubu'nda Botafogo-Seattle Sounders müsabakaları yapılacak.

(East Rutherford/01.00/Seattle/05.00)

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Kaynak: AA / Güncel
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