TBMM ve Devlet Yetkilileri Çeşitli Etkinliklerde Bir Araya Gelecek

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sivil Toplum Buluşması Programı'na katılacak.

(Tokat/19.00)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Kıbrıs Mücahitleri: Yarın İçin Dünü Unutma" belgeseli ve Kıbrıs temalı yapımların tanıtım programına iştirak edecek.

(Lefkoşa/19.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 14. St. Petersburg Uluslararası Gaz Forumu'na katılacak.

(St.Petersburg/12.00)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İnovasyon Haftası ile 7. Dijital Ceo Liderler Zirvesi'ne iştirak edecek.

(İstanbul/10.30/İzmir/19.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayı sanayi üretim endeksini ve 2024 yılı Kurumsal Sektör Hesapları bültenini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini yayımlayacak.

(İstanbul/14.00)

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(İstanbul/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Ankara/Kahire)

2-? ??İsrail'in, Gazze Şeridi'ne saldırıları, bölgedeki insani durum ve ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu Gazze planının yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs/Washington)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla, Haydarpaşa Garı ve Sirkeci Garı'nda yürütülen restorasyon ve işlevlendirme çalışmalarına ilişkin Haydarpaşa Garı'nda basın toplantısı düzenlenecek.

(İstanbul/11.00)

SPOR

1- Basketbol Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Anadolu Efes, Sırbistan ekibi Partizan ile deplasmanda karşılaşacak.

(Belgrad/21.30)

2- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin ilk haftasında; C Grubu'nda Fenerbahçe Opet, Macaristan'ın DVTK Huntherm ekibine konuk olacak, B Grubu'nda Galatasaray Çağdaş Faktoring, İtalya'nın Beretta Famila Schio takımını ağırlayacak, D Grubu'nda ise Çimsa ÇBK Mersin, İtalya'nın Umana Reyer ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Miskolc/19.00/İstanbul/20.00/Venedik/20.30)

3- FIBA Kadınlar Avrupa Kupası J Grubu ilk hafta maçında Beşiktaş BOA, Polonya'nın Enea Gorzow takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Gorzow Wielkopolski/20.00)

4- Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley grup müsabakaları tamamlanacak. Arasspor-Nilüfer Belediyespor Eker, Bahçelievler Belediyespor-Göztepe ve Beşiktaş-İlbank maçları oynanacak.

(Ankara/14.00/Bursa/16.30/19.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.