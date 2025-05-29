TBMM ve Bakanlardan Önemli Ziyaretler ve Etkinlikler

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Memur-Sen Konfederasyonu yönetimini kabul edecek, CHP ve AK Parti TBMM gruplarına ziyarette bulunacak.

(TBMM/11.30/14.00/16.00)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Maliye Hesap Uzmanları Vakfı ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Yeni Dünya Düzeninde Değişen Jeopolitik ve Ekonomik Dinamikler" panelinin açılışına katılacak.

(İstanbul/10.00)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ'i ziyaret edecek, Parti Meclisi toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/10.00/11.30/15.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Disiplinlerarası Bir Yaklaşımla Ailenin Halleri Sempozyumu'na, İstanbul Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Rams Türkiye arasında yapılacak ihtiyaç sahiplerine yönelik "Kardeş Aile Sosyal Konut Protokolü" imza törenine, Gönül Elçileri ile Koruyucu Aile Farkındalık Programı'na ve 3. Uluslararası Aile Sempozyumu'na katılacak.

(İstanbul/09.45/11.00/11.30/14.00)

2- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Valiliği ziyaret edecek, Sağlık Türkiye Yüzyılı Sağlık Yöneticileri Toplantısı ile TÜGVA 5. Olağan İl Genel Kurulu Programı'na iştirak edecek.

(Mardin/13.20/14.00/16.00)

3- CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, partilerinin il başkanlığında basın toplantısı yapacak.

(Antalya/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, OzUBEX Projesi Sanayi Dönüşüm Merkezi Açılış Töreni ile Doğrudan Dijital Üretim Platformu Projesi Açılış Etkinliği'ne katılacak.

(İstanbul/10.30/14.30)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çay hasadına katılacak, Valiliğe ve AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Rize/13.30-16.00)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRASAŞ Araç Teslim Töreni ile Hasanbey Lojistik Merkezi Demiryolu Bağlantısı Temel Atma Töreni'ne katılacak, Valiliğe ziyarette bulunacak, İl Koordinasyon Toplantısı'na iştirak edecek, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Eskişehir/11.45-17.00)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, bu yılın birinci çeyreğine ilişkin dönemsel gayri safi yurt içi hasıla verilerini, nisan ayı iş gücü istatistiklerini ve hizmet üretici fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, finansal istikrar raporuyla, aylık para ve banka istatistiklerinde Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat/Katılma ve Türk Lirası Kur Korumalı Mevduat/Katılma hesaplarının stok bakiyelerinin nisan ayı sonuçlarını duyuracak.

(İstanbul/10.00/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna'da temaslarda bulunacak.

(Kiev)

2???????- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftası, Kasımpaşa-Göztepe, Galatasaray-RAMS Başakşehir ve Onvo Antalyaspor-Trabzonspor maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/20.00/20.00/Antalya/20.00)

2- A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki beşinci maçında İrlanda Cumhuriyeti'ni Esenler Erokspor Stadı'nda konuk edecek.

(İstanbul/20.00)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finalinde; Anadolu Efes-Mersinspor ve Beşiktaş Fibabanka-Galatasaray ilk maçları oynanacak.

(İstanbul/18.00/20.30)

4- Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi organizasyonu, Alves Kablo Ampute Futbol Kulübünün ev sahipliğinde Ankara'da başlayacak. Organizasyonun ilk gününde grup müsabakaları oynanacak.

(Ankara/11.00)

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