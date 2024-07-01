TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Çin'de Teknoloji Firmalarıyla Temaslarda Bulundu

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyeleri, Çin'in daveti üzerine pek çok teknoloji firmasının yer aldığı Shenzen ve Dongguan'da temaslarda bulundu. Komisyon Başkanı Mustafa Varank, "Önümüzdeki dönemde Çinli şirketlerin Türkiye'ye daha fazla ilgi göstereceğini göreceğiz" dedi.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Başkanvekili Şahin Tin, Komisyon Sözcüsü Cevahir Uzkurt, üyeler Adem Çalkın, Arslan Tatar, Yusuf Ziya Aldatmaz, Mehmet Eyüp Özkeçeci, Müzeyyen Şevkin, Ednan Arslan, Şeref Arpacı, Ömer Öcalan ve Rıdvan Uz'dan oluşan heyet, Shenzhen ve Dongguan kentlerindeki enerji ve teknoloji tesislerine ziyaret gerçekleştirdi. Komisyon üyeleri, ziyaretin son gününde dünyanın önde gelen teknoloji şirketleri arasında bulunan Huawei'nin üst düzey yöneticileriyle Shenzhen'deki teknoloji üssünde toplantı yaptı. Toplantıda, Huawei'in küresel teknoloji stratejileri, yeşil enerji, dijital dönüşüm ve 5G teknolojileri çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Milletvekilleri, Huawei'nin geliştirdiği otonom araçları da test etti.

'ONLAR DA TÜRKİYE'YE GELECEK'

Ziyareti değerlendiren Varank, Shenzen'in teknoloji ve üretim anlamında dünyadaki örnek şehirlerden biri olduğunu kaydetti. Mustafa Varank, "Bu bölgeye 'Çin'in Silikon Vadisi' deniyor. Burası hem sanayi üretimi hem de teknoloji geliştirme anlamında dünyanın en önemli yerlerinden bir tanesi. Burada farklı şirketleri ve farklı alanlarda çalışan firmaları ziyaret ettik. Aynı zamanda Shenzhen bölgesinin yönetimiyle de temaslarımızı sürdürdük. Onlar da Türkiye ile iş birliğini geliştirmek için gerekli adımları atmak üzere ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecekler" ifadelerini kullandı.

'YATIRIM İÇİN DAVET EDİYORUZ'

Varank, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğine büyük önem verdiklerini kaydederek, "Bir yandan şirketleri doğrudan yatırımlarla Türkiye'ye davet ederken diğer yandan ortak teknoloji geliştirme ve teknoloji transferiyle iş birliği yapmaya çalışıyoruz. Komisyon olarak hükümetimize ve ilgili bakanlıklarımıza burada edindiğimiz tecrübeleri, yaptığımız görüşmeleri aktaracağız" dedi.

Huawei'nin Ar-ge ve üretim tesislerinde otonom sürüş, elektrikli araç, yenilenebilir enerji ve depolama teknolojileri hakkında bilgi aldıklarını kaydeden Varank, "Huawei, Türkiye'de 22 yıldır faaliyet gösteren bir firma. Bin 500 çalışanıyla bin 300'ün üzerinde mühendisiyle, Türkiye'de Türk mühendislerle çözümler geliştirip bu ürünleri dünyaya pazarlayan bir şirket. Burada bizlere, otonom sürüş noktasında geldikleri noktaları tanıtmaya çalıştılar. Otonom sürüş, elektrikli araçlar, yenilenebilir enerji ve depolama teknolojileri konusunda Türkiye ve Çin'in önümüzdeki dönemde yapabileceği iş birlikleri var. Bunların artırılmasını istiyoruz. Önümüzdeki dönemde Çinli şirketlerin Türkiye'ye daha fazla ilgi göstereceğini göreceğiz. Komisyonumuzun temaslarının buna önemli katkıları olacağına inanıyorum" diye konuştu.

'TÜRKİYE İLE İŞ BİRLİĞİNİ SÜRDÜRECEĞİZ'

Huawei Global Başkan Yardımcısı ve Huawei Dijital Enerji İş Grubu Yönetim Kurulu Direktörü Mark Xue ise Türkiye'nin kültürel çeşitliliği ve kapsayıcılığının yanı sıra ülkenin stratejik coğrafi konumu nedeniyle küresel üretim, lojistik ve ticaret merkezi haline geldiğini belirtti. Şirketin, Türkiye'de 28 üniversite ile bilişim yeteneklerini geliştirme konusunda iş birliği yaptığını ve bu sayede her yıl 1500'den fazla uzman yetiştirdiklerini söyledi. Xue, Türkiye'nin dijital dönüşüm ve yeşil enerji stratejilerine destek vereceklerini belirterek, Huawei'nin Türkiye ile iş birliğini sürdürmeyi hedeflediklerini kaydetti.