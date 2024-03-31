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TBMM Sanayi Komisyonu Başkanı Varank, oyunu Bursa'da kullandı

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TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemini gerçekleştirdi.

Varank, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Osmangazi ilçesindeki Hürriyet Şehit Bakım Onbaşı Tolga Taştan İlkokulu'nda oy kullanacağı "3163" numaralı sandığın bulunduğu sınıfa geldi.

Sandık kurulu başkanı ve müşahitlerle selamlaştıktan sonra kabinde oy verme işlemini gerçekleştiren Varank, "Hayırlı, uğurlu olsun. ya Allah, Bismillah." diyerek, zarfı sandığa attı.

Mustafa Varank, gazetecilere, vatandaşlık görevini yerine getirdiklerini ifade etti.

Tüm yurtta vatandaşların sandık başında olduğunu belirten Varank, "Bursa'da da hemşehrilerimiz sandıklara gittiler. Şehirlerini, ilçelerini emanet edecekleri belediye başkanı adaylarını seçecekler. Bizler de arkadaşlarımızla beraber geldik, oyumuzu kullandık." diye konuştu.

Varank, sandık başında çalışanların çok ulvi bir görev yaptıklarını dile getirdi.

Türkiye demokrasisinin, Avrupa ile kıyasladığında bile dünyada en oturmuş demokrasilerden olduğunu vurgulayan Varank, şunları söyledi:

"Demokrasi kültürünün gerçekten çok yaygınlaştığı, çok partili hayatın içselleştirildiği bir ülke. Dünyada yüzde 80'lerin üzerinde, yüzde 90'lara varan katılımların olduğu seçimleri görmek pek mümkün değil ama bizim ülkemizde vatandaşlarımız hem Cumhuriyetine hem de demokrasisine o kadar sahip çıkıyor ki muhtarlık seçimlerinden işte belediye meclis üyeleri, büyükşehir belediye başkanları, ilçe belediye başkanlarına kadar gerçekten kıyasıya bir yarış devam ediyor. Türkiye için hayırlı uğurlu olsun. İnanıyoruz ki vatandaşımızın takdiri her şeyin üzerindedir."

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Kaynak: AA / Güncel

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