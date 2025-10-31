TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu... İyi Partili Usta'nın "Öcalan'ın Kurtulmuş Sevdası Nereden Geliyor?" Sözleri Üzerine Kurtulmuş, Komisyonu Terk Etti

Haber: Berfin BAYIR

(TBMM) - Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu'nda İYİ Parti Grup Sözcüsü ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a yönelik "Sizin bir PKK sevdanız olduğunu biz anladık ama benim anlamadığım şey Abdullah Öcalan'ın Numan Kurtulmuş sevdası nereden geliyor?" sözleriyle Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nu hangi yetkiyle kurduğu eleştirisinde bulundu. Bu sözler üzerine cevap vermek için söz alan TBMM Numan Kurtulmuş, Usta'ya "Bu söylenen sözü beni rencide etmenin çok ötesinde çok ağır bir hakaret olarak kabul ediyorum. Ağır ve yaralayıcı söz kapsamının çok üstünde bir hadsizliktir. Bu arkadaşımız bu salonda bu söylediği sözlerden vazgeçtiğini açıkça ortaya koymalıdır. Ben PKK sempatizanı, sevdalısı falan değilim" diyerek salonu terk etti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş'un başkanlığında toplandı. Komisyonda; TBMM Başkanlığı, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Sayıştay'ın bütçeleri görüşülüyor.

Komisyonda konuşan İYİ Parti Grup Sözcüsü ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na ilişkin Kurtulmuş'a Komisyonu kurma yetkisini nereden aldığı sorarak şunları söyledi:

"Bu komisyonu ne esinlenerek kurdunuz? Öyle ya burası bir hukuk devleti ise normal şartlarda bu yetkiyi bir yerden alıyor olmanız lazım. Şimdi Anayasa'ya bakıyorum ben, Anayasa size böyle bir görev vermiyor. İç tüzükte herhangi bir hüküm yok. Bu konuyu kıyısından köşesinden içerecek. Orada kanunların verdiği görev diyor. Bir kanun da yok bununla ilgili veya 'Danışma Kurulu'nda alınmış bir karar' diyor. Danışma Kurulu'nda görüşülmüş bir konu değil. Dolayısıyla orada adım adım ne yapacağınızın tek tek sayıldığı bir iç tüzük var ama bunu bu yaptığınız işin içerisine koyabileceğimiz bir hukuki talimat, bir metin, bir bu sorumluluğu size veya bu yetkiyi size verecek bir şey yok Sayın Başkan. Şimdi dediğim gibi dolayısıyla bir hukuk devletiysek bir meşruiyetin olması lazım. Bu görevi size kim verdi? Bunu bize net olarak söylemeniz lazım. Şimdi şunu diyebilirsiniz, 'Efendim bu görevi bize millet verdi.' 2023 seçimlerinde sizin de milletvekili seçilirken mensup olduğunuz parti veya ittifak şunu söylemiş söylemiş olsaydı 'biz efendim Türkiye'nin terör sorununu halledeceğiz.'

"Bu görevi size kim verdi Sayın Başkan?"

'Terörle terör örgütleriyle veya onun siyasi uzantısıyla değilse, neyse onlarla işbirliği yapacağız, görüşme yapacağız, pazarlık yapacağız ve bu işi 50 yılın meselesini kökünden çözeceğiz' diye bir siyasi taahhüde girerdiniz. Vatandaş da size Cumhurbaşkanlığını ve Meclis çoğunluğunu verirdi. Dersiniz ki' evet yazılı bir metin yok ama bu görevi bize halk verdi, vatandaş verdi' bu fonksiyonu. Biz bu propagandayla seçime girdik ve bunu aldık. Tam tersi oldu. Sizin karşınızdaki ittifaka ne dediniz? 'Bunlar terörle işbirliği yapıyor. Bunlar, gelirse Abdullah Öcalan'ı salarlar' dediniz. Millet ürperdi, 'Hiç olmaz böyle bir şey' dedi ve AK Parti'yi veya Cumhur İttifakı'nı hem iktidara getirdi hem Meclis çoğunluğunu verdi. O yüzden bu soru çok meşru bir soru. Bu görevi size kim verdi, Sayın Başkan? Neye istinaden siz böyle bir fonksiyon yürütüyorsunuz? Dolayısıyla bize de söylemek durumundasınız. Daha doğrusu Türkiye Cumhuriyeti'ne millete Türk milletine söylemek durumundasınız. Şimdi, bakın, siz yurt dışına giderken bile Meclis karar alıyor. Meclis karar olmadan siz yurt dışı seyahati yapamıyorsunuz ama siz toplumun bir defa tamamının da üzerinde uzlaşmadığı bir konuda, yasama organının başındaki onu temsil eden kişi olarak böyle bir inisiyatif kullanıyorsunuz. Bu anlaşılabilir bir şey değil. Biz tabii Abdullah Öcalan'ın böyle bir komisyon veya onun tabiriyle bir konvansiyon talep ettiğini biliyoruz. 2013 yılı İmralı tutanakları var. Kitap haline getirilmiş. Onun 12. sayfasında, tek sayfasının şeyini burada aldım. Burada böyle bir konvansiyonun kurulması gerektiğini söylüyor.

"Sizin PKK sevdanız olduğunu anladık ama anlamadığım şey Abdullah Öcalan'ın Numan Kurtulmuş sevdası nereden geliyor?"

Şimdi sizin bugünkü beyanatlarınız çok şaşırtıcı olmakta çünkü siz Karadenizlisiniz. Bir Karadeniz milletvekili, terörle ilgili meselelerde yani Karadeniz'deki yaşayan insanlarımızın ekseriyetinin kanaatlerinin bu kadar farklı uç ilkelere sahip olacağını hayal edemezdik. Tamam. Yani sizin bir PKK sevdanız olduğunu biz anladık ama benim anlamadığım şey şu, Abdullah Öcalan'ın Numan Kurtulmuş sevdası nereden geliyor? Şimdi problem burada. Abdullah Öcalan'ın Numan Kurtulmuş sevdası nereden geliyor? Abdullah Öcalan diyor ki: 'Bu konvansiyon kurulmalı ve bunun liderliğini Numan Kurtulmuş yapmalı' diyor. 2013 yılı arkadaşlar. Siz de bunu açıklamak durumundasınız. Hani bu Abdullah Öcalan'a sormak lazım belki ama ona soramadığımıza göre ben işin de bir tarafında siz olduğunuza göre ben bunu size sormak durumundayım. Tamam mı? Soru çok net. Abdullah Öcalan'ın Numan Kurtulmuş sevdası nereden geliyor?"

Muş: "'PKK sevdanız nereden geliyor' ifadeleriniz kaba ve nezaketsiz oldu"

Komisyon Başkanı Mehmet Muş, Usta'nın sözlerinin ardından Usta'yı kaba ve nezaketsiz bulduğunu söylerek milletvekillerinin konuşmalarına yönelik şu uyarıda bulundu:

"'PKK sevdanız nereden geliyor' ifadeleriniz kaba ve nezaketsiz oldu. Bu size de yakışmaz. Nihayetinde Numan Bey bizim başkanımız. Ben Numan Bey'in devlet adamlığından, milletvekilliğinden başka bir şey tanımıyorum. Dolayısıyla bu ifade yanlış oldu. Buraya yakışmadı. Buranın ağırlığına yakışmadı. Size de yakıştıramadım. Bu eleştiri ötesinde bir ifadedir. Bu TBMM Başkanı'na da çok yakışmadı. Bundan sonraki arkadaşlarımızın konuşmalarında lütfen nezaket içerisinde kalmalarını istirham ediyorum. Görüşleriniz icap ederse sesimizi aynı şekilde duyurmak zorunda değiliz ama aynı şekilde konuşuyoruz. Dolayısıyla beraber Türkiye oluyoruz. Dolayısıyla Türkiye olmazsa hiçbirimiz olmayacağız. Görüşleri ifade etmekte bir mahsur yok. Ancak dediğim gibi bu nezaketi göstermek durumundayız."

Usta: "Bunu nezaketsizlik olarak kabul etmiyorum, bu siyasi bir eleştiri"

Usta ise Komisyon Başkanı Muş'un sözlerini "Bunu nezaketsizlik olarak kabul etmiyorum, bu siyasi bir eleştiri" diye yanıtladı.

Kurtulmuş: "Bu söylenen söz beni rencide etmenin çok ötesinde çok ağır bir hakaret olarak kabul ediyorum"

Kurtulmuş da Erhan Usta'nın kendisine yönelik ifadelerine ilişkin söz aldı. "Ben yedi ceddi ortada olan bir adamım" diyerek sözlerine başlayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Bugünün adamı da değilim. Siyasi fikirleri ve siyasi mücadelesi hepiniz tarafından malum olan birisiyim. Bu söylenen sözü beni rencide etmenin çok ötesinde çok ağır bir hakaret olarak kabul ediyorum. Ağır ve yaralayıcı söz kapsamının çok üstünde bir hadsizliktir. Bu arkadaşımız bu salonda bu söylediği sözlerden vazgeçtiğini açıkça ortaya koymalıdır. Ben PKK sempatizanı, sevdalısı falan değilim. Eğer böyle kabul ediyorsanız bunu size iade ediyorum.

Bu yaptığınız siyasi şovu da böyle basit numaralarla sürdürmeyin. Eğer bende bir sevda olacaksa ben bu vatana, millete sevdalıyım. Bu milletin 86 milyon her ferdini kendi kardeşim olarak bilirim. Kendi kardeşim olarak kabul ederim. Bu ülkenin insanları arasına Türk, Kürt diye ayrımcılık koymak isteyenlerin hepsinin bu ülkeye zarar verdiklerini, haksızlık yaptıklarını bilirim. Bu ülkenin insanlarını sağcı, solcu, Alevi, Sünni diye ayıranların hepsinin memlekete ihanet ettiklerini düşünürüm. Dolayısıyla böylesine açık fikirlerini 40 senelik siyasi hayatı boyunca dile getirmiş olan bir adam var. Bu lafı söylemek en hafif tabiriyle hadsizliktir, haksızlıktır, terbiyesizliktir. Ben bu salondan kalkıyorum."

Meclis Başkanı Kurtulmuş'un Komisyonu terk etmesinin ardından Komisyon Başkanı Mehmet Muş, Komisyona 10 dakika ara verdiğini söyledi.