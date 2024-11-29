TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu... Cevdet Yılmaz: "Siber Güvenlik Başkanlığı Adıyla Yeni Bir Teşkilat Kurma Hazırlıklarımızın Son Aşamasındayız"

(TBMM) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Cumhurbaşkanlığı ile bağlı kurumların bütçe görüşmeleri başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Siber Güvenlik Başkanlığı adıyla yeni bir teşkilat kurma hazırlıklarımızın son aşamasındayız. Çok güçlü bir yapıyla bu alandaki süreçleri düzenleyecek ürünleri ve firmaları akredite edecek çok daha etkili bir şekilde ülkemizin, insanımızın, firmalarımızın siber güvenliğini sağlayacak bir yapılanmaya gidiyoruz. Böylece, güçlü bir altyapı ve nitelikli insan kaynağına dayalı, çok daha güvenli bir dijital ekosistem inşa etmeyi hedefliyoruz" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2025 yılı Cumhurbaşkanlığı ile MİT Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu, İletişim Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Yatırım Ofisi Başkanlığı, Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı, Finans Ofisi Başkanlığı ve İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı'nın bütçe görüşmeleri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın sunuş konuşması ile başladı.

Muhalefet milletvekilleri, İletişim Başkanı, Diyanet İşleri Başkanı ve MİT Başkanı'nın yerlerine komisyona başkan yardımcılarının katılmasını eleştirdi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "Burada MİT Başkanı, Diyanet İşleri Başkanı, İletişim Başkanı yok. Bu Plan ve Bütçe Komisyonu'nu ciddiye almamaktır. Bugün bütçe görüşmeleinin son günü. Bugün bütçelerinin konuşulacağı belli. MİT Başkanı'nın daha önemli ne işi var, Fahrettin Altun'un, Diyanet İşleri Başkanı'nın daha önemli ne işi var" diye konuştu.

"2025 yılı bütçesinde 16 milyar 928 milyon lira ödenek öngörülüyor"

Komisyonda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı'nın ve bağlı kuruluşlarının bütçe kalemleri hakkında bilgi verdi.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarıyla, devletimizin stratejik hedeflerini hayata geçiren ve milletimizin refahını artıran çalışmaların merkezinde yer almaktadır. Cumhurbaşkanlığı, bir taraftan belirlenen makro hedefler doğrultusunda kurumların koordinasyonunu sağlarken, diğer yandan faaliyetlerin ilerlemelerini takip ederek gerekli güncellemeleri yapmaktadır. Cumhurbaşkanlığı 2023 yılı bütçe gideri 7 milyar 858 milyon lira olarak gerçekleşmiştir. 2024 yılı başlangıç ödeneği 12 milyar 284 milyon liradır. Cumhurbaşkanlığının 2025 yılı bütçesinde ise 16 milyar 928 milyon lira ödenek tahsis edilmesi öngörülmektedir. Bu ödeneğin yüzde 50'si, barışı destekleme faaliyetleri, Acil Destek Giderleri ve Cumhurbaşkanlığına bağlı Ofislere hazine yardımı için diğer kurum ve kuruluşlara aktarılmak üzere ayrılmıştır. Cumhurbaşkanlığı bütçesinin geri kalanının önemli bir kısmı ise çeşitli alanlarda kamuya ücretsiz sunulan hizmetler için kullanılacaktır.

"Siber Güvenlik Başkanlığı adıyla yeni bir teşkilat kurulacak"

Dijital Genç Ekosistemi, 4 bin öğrenciye yönelik yapay zeka ve girişimcilik eğitimleri düzenleyerek insan kaynağı gelişimine katkı sağlamaktadır. Milli Teknoloji Hamlesi ve Dijital Türkiye hedeflerimiz doğrultusunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi koordinasyonunda, tüm bakanlıklar, ilgili kurum ve kuruluşlar, özel sektör ve STK'ların görüşleri dikkate alınarak güncellenen Ulusal Yapay Zeka Stratejisi 2024-2025 Eylem Planı yayımlanmıştır. Ayrıca Siber Güvenlik Başkanlığı adıyla yeni bir teşkilat kurma hazırlıklarımızın son aşamasındayız. Çok güçlü bir yapıyla bu alandaki süreçleri düzenleyecek ürünleri ve firmaları akredite edecek çok daha etkili bir şekilde ülkemizin, insanımızın, firmalarımızın siber güvenliğini sağlayacak bir yapılanmaya gidiyoruz. Böylece, güçlü bir altyapı ve nitelikli insan kaynağına dayalı, çok daha güvenli bir dijital ekosistem inşa etmeyi hedefliyoruz.

"Ortalama yatırım miktarı 1 milyar dolardan 13 milyar dolara yükseldi"

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Türkiye'ye uluslararası yatırımları çekmek ve yatırım süreçlerini kolaylaştırmak için tanıtım, danışmanlık ve koordinasyon hizmetleri sunmaktadır. Son 22 yılda ülkemize uluslararası yatırımları çekmek için birçok reform hayata geçirilmiş, Türkiye'nin iş ve yatırım ortamı daha cazip ve rekabetçi hale gelmiştir. 1973-2002 yılları arasında 15 milyar dolar yatırım çekebilen Türkiye, 2003 ila 2024 yılı Eylül ayı arasında 270,2 milyar dolar yatırım almıştır. Yıllık cmiş ve küresel doğrudan yatırımlardan aldığımız pay yüzde 1'e çıkmıştır. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi koordinasyonunda hazırlanan 2024-2028 yıllarını kapsayan yeni Uluslararası Doğrudan Yatırım (UDY) Stratejisi, 29 Temmuz 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak kamuoyu ile paylaşılmıştır. Strateji döneminde bu profillere uygun yatırım projelerinin ülkemize daha fazla çekilmesi için hedef odaklı faaliyetler yürütülecektir. Bu doğrultuda, stratejinin ana hedefi, Türkiye'nin küresel UDY pastasından aldığı payı nitelikli UDY projeleriyle artırmak ve 2028 yılında yüzde 1,5'e çıkarmaktır.

"Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda yenilikçi finansal ürünler geliştirmekte"

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, ulusal ve uluslararası finansal sistemi analiz ederek Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda yenilikçi finansal ürünler geliştirmekte ve finansal sistemin derinleşmesine katkı sağlamaktadır. BİST-Katılım Pazarı, katılım esaslı finansal ürünleri tek bir çatı altında toplayarak yatırımcılara kolay erişim sunmuş, ulusal ve uluslararası yatırımcıların ilgisini çekmeyi hedeflemiştir. İstanbul Finans Merkezi, 1,3 milyon metrekare ofis alanı, 75 bin kişilik istihdam kapasitesi ve dünya standartlarındaki altyapısıyla Türkiye'nin finansal ve ekonomik kalkınmasında stratejik bir rol üstlenmektedir.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, Uzaktan Eğitim Kapısı aracılığıyla milyonlarca kamu çalışanına ücretsiz eğitim sunarken, yapay zeka destekli platformunu Türk Devletleri ve dost ülkelerle paylaşarak uluslararası iş birliğini güçlendirmektedir. Erken Dönem Kariyer Destek Ekosistemi ile gençlere 21. yüzyıl becerileri kazandırmak hedeflenmektedir. Bu kapsamda, Ulusal Staj Programı ile 2020-2024 arasında 500 bin gencin stajını başarıyla tamamlaması sağlanmıştır.

Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal kalkınmasını hızlandırmak, sürdürülebilir büyüme sağlamak ve makroekonomik dengeleri güçlendirmek için stratejik planlama ve bütçe politikalarının geliştirilmesi gibi kritik görevler üstlenmektedir. Orta Vadeli Program (2025-2027), Hazine ve Maliye Bakanlığı ile müştereken hazırlanarak 5 Eylül 2024'te Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı ise ilgili kurumlarla iş birliği içinde hazırlanarak Cumhurbaşkanımızın onayıyla yayımlanmıştır.

"Ülkemiz şeffaflık alanında iyi ülke uygulamaları arasında değerlendirilmiştir"

Kamu mali yönetimi ve kontrol süreçleri kapsamında Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri ve Beklentiler Raporu, Genel Faaliyet Raporu, Bütçe Çağrısı ve eki Bütçe Hazırlama Rehberi ile Yatırım Genelgesi ve eki ile Yatırım Programı Hazırlama Rehberi kamuoyuna açıklanmıştır. Strateji ve Bütçe Başkanlığımız tarafından hazırlanan 2024 Yılı Yatırım Programı Ocak ayı içinde yayımlanmıştır. Programda toplam proje tutarı 7,3 trilyon lira, başlangıç ödeneği ise 1 trilyon lira olmuştur. Ayrıca Yatırım Programı'nda yer alan proje sayısı 2024 yılında 3 bin 799 'a ulaşmıştır. Strateji ve Bütçe Başkanlığı koordinasyonunda hazırlanan Ekonomik Reform Programı 15 Ocak 2024 tarihinde Avrupa Komisyonuna iletilmiştir. Uluslararası Bütçe Ortaklığı (International Budget Partnership) tarafından hazırlanan Açık Bütçe Anketi (Open Budget Survey) 2023 yılı sonuçlarına göre ülkemiz ilk defa 61 eşik puan seviyesinin üzerinde 64 puana ulaşmıştır. Böylece 2023 yılı Açık Bütçe Anketi ile ülkemizin kamu kaynaklarının elde edilmesine ve kullanılmasına ilişkin yeterli bilgi ve veriyi vatandaşlarına zamanında sunduğu tespit edilmiş, ülkemiz şeffaflık alanında iyi ülke uygulamaları arasında değerlendirilmiştir.

"İslam ülkeleri arasında ticareti artırmak için çalışmalarını sürdürdürüyoruz"

Başkanlık, İslam İşbirliği Teşkilatı kapsamındaki İSEDAK platformunda, İslam ülkeleri arasında ticareti artırmak ve ortak kalkınma sorunlarına çözümler geliştirmek için çalışmalarını sürdürmektedir. Başkanlık, sürdürülebilir kalkınmayı ulusal öncelikler ve uluslararası iş birliği ekseninde destekleyerek geleceğe yönelik stratejik çalışmalarına devam etmektedir. Strateji ve Bütçe Başkanlığının 2023 yılı kesin hesap gideri 5 milyar 439 milyon lira olmuştur. 2024 yılı bütçesi için 215 milyar 332 milyon lirası yedek ödenek olmak üzere Başkanlığa 217 milyar 183 milyon lira ödenek tahsisi yapılmıştır. 2025 yılında Başkanlık bütçesi için ise 290 milyar 239 milyon lira ödenek öngörülmüş olup bu tutarın yüzde 98,8'i olan 286 milyar 861 milyon lirası yedek ödenek için ayrılmıştır.

"CİMER, dünyanın en büyük kamu iletişim platformlarından biridir"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, ülkemizin tezlerini uluslararası alanda savunmak, kamu diplomasisi yürütmek, dezenformasyonla mücadele etmek ve toplumla kamu arasındaki iletişimi güçlendirmek amacıyla çalışmalar yürütmektedir. Başkanlık, stratejik ve kriz iletişimi faaliyetleri kapsamında 7/24 gündem takibi yaparak dezenformasyonu tespit etmekte ve doğru bilgiyi kamuoyuyla paylaşmaktadır. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesindeki CİMER, vatandaşların kamu politikaları hakkında görüşlerini paylaşabildiği, katılımcı demokrasiye katkı sunan dünyanın en büyük kamu iletişim platformlarından biridir. 2023'te yaşanan depremler sonrası, CİMER deprem bölgesindeki talepler için hızla "Deprem Acil" butonunu devreye almış, başvuruları AFAD ve Kızılay ile koordineli şekilde yerel yetkililere ileterek hızlı müdahale sağlamıştır. 2025'te ise başvuruların kolayca yapılabilmesi için CİMER mobil uygulaması geliştirilecek ve kullanıcı dostu arayüz iyileştirmeleri yapılacaktır. İletişim Başkanlığının 2023 yılı bütçe gideri 3 milyar 232 milyon lira olarak gerçekleşmiştir. Başkanlığın 2024 yılı başlangıç ödeneği 4 milyar 127 milyon lira olup 2025 yılında ise toplam 6 milyar 155 milyon lira ödenek tahsisi öngörülmektedir.

"Diyanet İşlerine "En Disiplinli Hac Organizasyonu" kategorisinde birincilik ödülü verilmiştir"

Diyanet İşleri Başkanlığı, İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esaslarına dair bilinç sağlamak, dini konularda rehberlik yapmak, ibadet yerlerinin yönetimini sağlamak ve din istismarıyla mücadele etmek amacıyla faaliyet göstermektedir. Manevi danışmanlık ve rehberlik faaliyetleriyle son bir yılda 3,5 milyon kişiye ulaşmış, sağlık tesisleri ve ceza infaz kurumlarında 26 bine yakın etkinlik düzenleyerek yaklaşık 1 milyon kişiye destek vermiştir. Hac ve umre organizasyonlarıyla 937 bin kişinin ibadetlerini güvenli ve usulüne uygun şekilde yapmaları sağlanmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığına, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından 2024 yılında "En Disiplinli Hac Organizasyonu" kategorisinde birincilik ödülü verilmiştir. Dini yayınlar alanında 63 adet Türkçe eser ile 23 farklı dilde 114 eser üretilmiş, 2 milyon 115 bin eser ücretsiz dağıtılmıştır. Ayrıca, 19 dilde hazırlanan "İslam Nedir" serisiyle dijital platformlarda küresel ölçekte erişim sağlanmıştır. Başkanlık, bu çalışmalarıyla dini rehberlik, gençlik hizmetleri ve uluslararası alanda bilgilendirme faaliyetlerini etkin şekilde sürdürmeye devam etmektedir. Başkanlığın 2023 yılı kesin hesap gideri 47 milyar 911 milyon liradır. Başkanlığın 2024 yılı başlangıç ödeneği 91 milyar 826 milyon lira olup 2025 yılı bütçesi için teklif edilen ödenek tutarı ise 130 milyar 119 milyon liradır.

"Savunma projelerinin sayısı bin 132'ye yükseldi"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Türkiye'nin savunma sanayi ihtiyaçlarını karşılamak, yerli ve milli üretimi artırmak, teknoloji geliştirme çalışmalarını koordine etmek ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile güvenlik birimlerinin modern ekipmanlarla donatılmasını sağlamak amacıyla faaliyet gösteren bir kamu kurumudur. Başkanlık, savunma projelerini yönetmek, özel sektörle iş birliği yapmak ve ihracatı artırmak gibi görevler üstlenmiştir. Son 22 yılda Savunma Sanayii'nde büyük bir dönüşüm gerçekleşmiş, 2002'de sektörde sadece 56 firma faaliyet gösterirken bugün bu sayı 3 bin 500'ü aşmıştır. Savunma projelerinin sayısı, 2002 yılında 62 iken, bugün bu sayı yüzde 80 yerlilik oranıyla bin 132'ye yükselmiş ve büyüklüğü 100 milyar doları geçmiştir. Sektörün cirosu 2002'de 1,1 milyar dolardan 2023'te 15,5 milyar dolara çıkmış, istihdam 92 bin kişiye ulaşmıştır. 2002 yılında savunma sanayiinde AR-GE'ye ayrılan yıllık bütçe sadece 49 milyon dolar iken, bugün yıllık 2 milyar 622 milyon doları geçmiştir. 2002 yılında 248 milyon dolar olan savunma ve havacılık ihracatı, 2023 yılında Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre 5,5 milyar dolara ulaşmıştır. 2024 yılının ilk on ayında 5,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Türkiye, savunma ihracatında dünyada 11'inci sıraya kadar yükselme başarısı göstermiştir.

"MİT, Türkiye'nin uluslararası gücünü artırmaktadır"

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Türkiye'nin ulusal güvenliğini korumak, bölgesel ve küresel tehditlere karşı stratejik önlemler almak amacıyla terörle mücadele, dış istihbarat, istihbarata karşı koyma ve teknik istihbarat gibi alanlarda faaliyetlerini sürdürmektedir. Ülkemiz, uzun yıllardır PKK/KCK, FETÖ, DEAŞ, El Kaide ve DHKP/C gibi farklı ideolojilere ve dış desteğe sahip terör örgütleriyle eş zamanlı olarak mücadele eden tek NATO üyesi ülkedir. MİT, dış istihbarat faaliyetleri kapsamında Türkiye'nin çıkarlarını korumaya yönelik aktif rol üstlenmiş ve devletler arası anlaşmalara zemin hazırlayarak diplomatik gücümüzü artırmıştır.

Teşkilat, dost ülkelere sağladığı eğitimlerle tecrübelerini paylaşmakta ve Türkiye'nin uluslararası gücünü artırmaktadır. Rusya ile Batılı ülkeler arasında II. Dünya Savaşı'ndan bu yana gerçekleştirilen en büyük esir takası operasyonunu başarıyla koordine eden Teşkilat, uluslararası barış ve istikrarın sağlanmasına da katkı sunmuştur. Başkanlık, istihbarata karşı koyma görevinde, casusluk ve algı operasyonlarını deşifre ederek Türkiye'nin espiyonaj sahası olmadığını defalarca kanıtlamış, bu alandaki başarılarıyla milli güvenliğin temel taşlarından biri olmuştur. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının 2023 yılı bütçe gideri 12 milyar 123 milyon lira olarak gerçekleşmiştir. Başkanlığın 2024 yılı başlangıç ödeneği 17 milyar 447 milyon lira iken, Başkanlığa 2025 yılında 28 milyar 896 milyon lira ödenek tahsisi öngörülmüştür.

"KKTC'de birçok önemli proje hayata geçirilmiştir"

Son yıllarda KKTC'de birçok önemli proje hayata geçirilmiştir. Yeni Ercan Havalimanı Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından geçtiğimiz yıl açılmış, Ada'nın en çağdaş havalimanı olmuştur. 2025 sonu itibarıyla ulaşılması hedeflenen yolcu sayısına ilk 6 ayda ulaşılmıştır. Yine, kaynağı Türkiye Cumhuriyeti tarafından karşılanan 100 yataklı 24 Aralık 1963 Girne Asker Hastanesinin açılışını da 14 Kasım'da yaptık. Hastane modern donanımıyla Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC vatandaşlarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerine sağlık hizmeti sunmaktadır. Su Temin Projesi kapsamında Orta Mesarya Ovası Sulama İletim Hattı'nın ikinci kısmının 2025'te tamamlanması planlanmaktadır."