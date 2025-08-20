TBMM Önünde Otomobil Yakan Şahıs Tutuklandı

TBMM Önünde Otomobil Yakan Şahıs Tutuklandı
Ankara'da, hurda araç teşvikiyle ÖTV indirimi bekleyen Mehmet Emin Fidan, indirim çıkmadığı gerekçesiyle TBMM önünde otomobilini yakarak tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ANKARA'da Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünde otomobilini yakan Mehmet Emin Fidan (57), çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olay, dün saat 09.00 sıralarında Çankaya ilçesi İsmet İnönü Bulvarı'nda meydana geldi. Mersin'den Ankara'ya gelen Mehmet Emin Fidan, hurda araç teşvikiyle ÖTV indirimi beklediğini belirterek, indirim çıkmadığı gerekçesiyle TBMM önünde 33 FC 312 plakalı otomobilini yaktı. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Gözaltına alınan Mehmet Emin Fidan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan soruşturma başlatıldı. Fidan, işlemlerinin ardından sevk edildiği Ankara 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Soruşturmanın tüm yönleriyle ve titizlikle devam ettiği belirtildi.

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Tunç, "Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde aracını ateşe veren şahıs hakkında, yürütülen soruşturma kapsamında Türk Ceza Kanunu'nun 170/1-a maddesi gereğince 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan yangın çıkarma fiili nedeniyle tutuklama kararı verilmiştir. Türk Ceza Kanunu'nun topluma karşı suçlar kısmında yer alan ve genel tehlike yaratan suçlar kapsamında değerlendirilen bu fiillerde, caydırıcılığın sağlanması, kamu düzeninin korunması ve vatandaşlarımızın can güvenliğinin temini için kararlılıkla hareket edilmektedir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
