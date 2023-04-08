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TBMM'nin tatile girmesine dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı

TBMM'nin tatile girmesine dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Güncel Haberler

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) dün itibarıyla tatile girmesine ilişkin alınan TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) dün itibarıyla tatile girmesine ilişkin alınan TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TBMM dün itibarıyla tatile girdi. Meclis, 14 Mayıs Pazar günü yapılması kararlaştırılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin kesin sonuçların Yüksek Seçim Kurulu'nca ilanını takip eden 3'üncü gün saat 14.00'te yeniden çalışmalara başlayacak.

Söz konusu karar, TBMM Genel Kurulu'nun 5 Nisan 2023 tarihli 85'inci birleşiminde verildi.

Seçim Sonuçları

Kaynak: AA / Ömer Olcay - Güncel

14 Mayıs Güncel Haberler

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