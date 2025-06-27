TBMM'nin Çalışma Süresi Uzatıldı
Türkiye Büyük Millet Meclisi, 1 Temmuz'da tatile girmeyerek çalışmalarına devam etme kararı aldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karar, Anayasa ve İçtüzük gereğince alındı.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karara göre, 1 Temmuz'da tatile girmesi gereken TBMM, çalışmalarına devam edecek.
Anayasa'nın 93'üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 5'inci maddelerine göre, 1 Temmuz 2025 Salı günü tatile girmesi gereken TBMM'nin tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine, Genel Kurulun 25 Haziran'daki 101'inci Birleşimi'nde karar verildi.
Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel