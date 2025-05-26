TBMM'nin 105'inci Yılı Anısına 105 Bin Fidan Dikildi

TBMM'nin 105'inci Yılı Anısına 105 Bin Fidan Dikildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 105. yılı anısına 105 bin fidan toprakla buluştu. Fidan dikimi etkinliği, TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Naim Çoban'ın katılımıyla gerçekleştirildi ve çevre farkındalığını artırmayı amaçladı.

Erzurum'da, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kuruluşunun 105'inci yılı anısına 105 bin fidanın toprakla buluşmasına başlandı.

Valilik koordinesinde Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü ve Erzurum Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğiyle Aşkale ilçesi Hacıhamza Mahallesi Tepebaşı Mevkisinde yer alan tescilli devlet ormanları ile tescil harici 140 hektarlık alanda fidanlar toprakla buluştu.

TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Naim Çoban, AA muhabirine, TBMM'nin 105. yıl dönümünün önemli olduğunu söyledi.

Söz konusu bölgede daha önce de bu tür çalışmaların yapıldığını belirten Çoban, "TBMM'nin 90. yılında da burada hatıra ormanı oluşturulmuş. Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'un himayelerinde bu yıl birçok etkinlik gerçekleştirildi. Başta Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve diğer kuruluşlarımızla bu yıl yoğun olarak vatandaş ve öğrencilerimizin katılımıyla 23 Nisan etkinliklerini doyasıya yaşamış olduk." diye konuştu.

Çoban, fidan dikimi etkinliğinin önemine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"105. yıl etkinlikleri kapsamında 105 bin fidanı toprakla buluşturma projesi öngörülmüştü. Kış koşullarından dolayı bu etkinliğin gerçekleştirilmesi bu zamana kaldı. 105 bin fidanın buluşması çok anlamlı. Özellikle Milli Mücadele'nin fitilinin ateşlendiği Erzurum'da bu etkinliğin gerçekleştirilmesi bizler için de anlamlı. Bu tür etkinliklerde çocuklarımızdan başlayıp toplumun bütün kesimlerinin yer alması önemli."

TBMM'nin 105'inci yılı anısına, çevre farkındalığı için düzenlenen etkinlikte, ekiplerin yanı sıra öğretmen ve öğrenciler de fidanları dikip can suyu döktü.

Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu - Güncel
Hamas, ABD'nin Gazze için yaptığı ateşkes teklifini kabul etti

Hamas, ABD'nin teklifini kabul etti! İşte anlaşmanın içeriği
Kıymaya at ve eşek eti karıştıran firma, belediyeye ve devlet hastanesine yemek veriyormuş

Kıymaya eşek eti karıştıran firma, belediyeye de yemek veriyormuş
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok net 'Koltuk' mesajı: Hiçbirinin gözünün yaşına bakmayız

Çok net "Koltuk" mesajı: Hiçbirinin gözünün yaşına bakmayız
Duyunca şaşıracaksınız! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü

Duyunca şaşıracaksınız! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü
Künefe zincirine FETÖ operasyonunda detaylar ortaya çıktı

Herkes markayı soruyor! İşte FETÖ operasyonu yapılan künefe zinciri
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunanistan'da Strep-A bakterisi nedeniyle okullar kapatıldı

Korkutan bakteri komşuyu ele geçirdi! Okullar ardı ardına kapatıldı
Mezuniyet törenine damga vuran an! Mikrofonun açık olduğunu fark eden genç kız utandı

Söylediklerinin alanda duyulduğunu fark eden genç kız utandı
Jennifer Lopez biletleri satışa çıktı! Avantajlı biletler yok sattı

İstanbul'da Jennifer Lopez fırtınası! Sadece yedi dakika sürdü
Gazze'de sözün bittiği yer! Alevlerin arasında kalan kız çocuğu böyle görüntülendi

Bu nasıl bir çaresizliktir! Gazze'de sözün bittiği yer
Çok sayıda şubesi bulunan Başkent Gross konkordato talep etti

Ünlü market zinciri konkordato talep etti
Altay Bayındır'ın pozisyonu İngiltere'de olay oldu: Bu hatayla Şampiyonlar Ligi'ni kaçırdık

Altay Bayındır'ın pozisyonu İngiltere'yi salladı
6 ayda 20 kilo veren Işın Karaca, sahnede tanınmayacak kadar değişti

6 ayda 20 kilo verdi, tanınmayacak kadar değişti! Sahnede dans etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.