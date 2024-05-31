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TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Pınarbaşı'nda Esnaf Ziyaretinde Bulundu

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TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Pınarbaşı ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Akar ve Büyükkılıç, esnafın taleplerini dinleyerek hizmetlerine devam edeceklerini belirtti.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Pınarbaşı ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Akar ve Büyükkılıç, sohbet ettikleri esnafın taleplerini dinledi.

Akar ve Büyükkılıç, bir aile anlayışı ve dayanışma içinde hizmete devam edeceklerini belirtti.

Pınarbaşı sakinleri de hizmetlerinden dolayı Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Ziyarette Akar ve Büyükkılıç'a, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, MHP İl Başkanı Seyit Demirezen, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar ile teşkilat mensupları eşlik etti.

Kaynak: AA / Güncel

Memduh Büyükkılıç Hulusi Akar Pınarbaşı Kayseri Politika Güncel Haberler

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