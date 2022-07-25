TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Aydın'dan AA'ya ziyaret - Haberler

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TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Aydın'dan AA'ya ziyaret

AA - Orhan Pehlül - Güncel
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TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Aydın'dan AA'ya ziyaret

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın ve AK Parti il teşkilatı, Anadolu Ajansı (AA) Adıyaman Bürosunu ziyaret etti.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın ve AK Parti il teşkilatı, Anadolu Ajansı (AA) Adıyaman Bürosunu ziyaret etti.

Aydın, ziyaretteki konuşmasında, basının önemine işaret ederek, Anadolu Ajansı'nın bu noktada önemli misyon üstlendiğini söyledi.

AA'nın yaptığı haberleri yakından takip ettiklerini belirten Aydın, ajansın güvenilir, tarafsız ve hızlı habercilik konusunda güzel işler yaptığını kaydetti.

Aydın'a AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler, İl Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ve diğer ilgililer eşlik etti.

AA / Orhan Pehlül - Güncel

Anadolu Ajansı Aydın Güncel Haberler

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