TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Aydın'dan AA'ya ziyaret TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın ve AK Parti il teşkilatı, Anadolu Ajansı (AA) Adıyaman Bürosunu ziyaret etti. TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın ve AK Parti il teşkilatı, Anadolu Ajansı (AA) Adıyaman Bürosunu ziyaret etti. Aydın, ziyaretteki konuşmasında, basının önemine işaret ederek, Anadolu Ajansı'nın bu noktada önemli misyon üstlendiğini söyledi. AA'nın yaptığı haberleri yakından takip ettiklerini belirten Aydın, ajansın güvenilir, tarafsız ve hızlı habercilik konusunda güzel işler yaptığını kaydetti. Aydın'a AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler, İl Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ve diğer ilgililer eşlik etti. AA / Orhan Pehlül - Güncel Anadolu Ajansı Aydın Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Aydın'dan AA'ya ziyaret - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.