TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, Bingöl'de gençlerle bir araya geldi Açıklaması

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, "86 milyonun güveniyle, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, devletimizin ortaya koyduğu iradeyle bu terör belasından kurtulacağız." dedi.

Akar, Bingöl'deki temasları kapsamında AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığınca belediyede düzenlenen "Gençlerle Baş Başa" programına katıldı.

Programda gençlerle bir araya gelen Akar, "Terörsüz Türkiye" sürecine değinerek, çabalarının başarılı bir şekilde sonuçlanacağını söyledi.

Akar, "İnşallah Sayın Devlet Bahçeli'nin, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu iradeyle bu terör meselesini halledip, 'Terörsüz Türkiye'yi gerçekleştirdiğimizde inanın hepimiz 86 milyon rahat edecek, huzur bulacak ve çok daha hızlı bir şekilde kalkınmamızı gerçekleştireceğiz. Bunun için herkesin elini taşın altına koyması lazım." diye konuştu.

Bu konuda dezenformasyonlara karşı uyanık olunması gerektiğini belirten Akar, "86 milyonun güveniyle, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, devletimizin ortaya koyduğu iradeyle bu terör belasından kurtulacağız." ifadesini kullandı.

Akar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şunu unutmayın, burada taviz yok, pazarlık yok. Irak'ın kuzeyinde, Suriye'nin kuzeyinde illegal, yasa dışı siyasi gruplara müsaade etmeyeceğiz, hudutlarımızın güvenliği esastır. Bunların hepsini açık, net söyledik."

Türkiye'nin her zaman mazlumun, mağdurun yanında olduğunu dile getiren Akar, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'ye değindi. Akar, şunları kaydetti:

"Gazze'de önce hukuk, sonra da insanlık bitti. Alçaklık, sınırsız katliam, son olarak soykırım. Bunların hesabını soracağız. Bunun için çalışacağız. Unutmayacaksınız, unutturmayacaksınız. Bir dilim ekmek, bir yudum su orada büyük bir problem. İnsanlar, ölüyor, çocuklar ölüyor, alçaklar seyrediyor. Yöneticilerin gözleri kör, kulakları sağır. Birazcık vicdanı, aklı olan insanlar ayakta. Dolayısıyla bir şey yapsak da yapmasak da insanlığımızı kaybetmemek, insanlığımızı hatırlamak için oradaki olayları düşünmemiz lazım."

Programa, Vali Ahmet Hamdi Usta, AK Parti Bingöl milletvekilleri Feyzi Berdibek ve Zeki Korkutata, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, AK Parti Bingöl İl Başkanı Yılmaz Seven, MHP İl Başkanı Osman Zeki Baran, İl Sağlık Müdürü Samet Tatlı, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Enes Aslan ve üniversite öğrencileri katıldı.