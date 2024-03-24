Hulusi Akar: Birliğimizi sürdürdüğümüz sürece güçlüklerin üstesinden geleceğiz

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, "Birliğimizi sürdürdüğümüz sürece ve sizlerin sevgisi, güveni ve duası olduğu sürece Allah'ın izniyle yenemeyeceğimiz güçlük, aşamayacağımız engel, yapamayacağımız görev yok." dedi.

Bir düğün salonunda düzenlenen iftar programında sanayi esnafı ile bir araya gelen Akar, burada yaptığı konuşmada, Balıkesir'de daha çok gelişmeler yaşanacağını belirterek, üst ve yerel düzeyde alınan kararlarla, Balıkesir'in daha üst seviyeye koşar adım ilerlediğini söyledi.

Türk milletinin birlik ve beraberliğinin oldukça önemli olduğunu vurgulayan Akar, "Cumhur İttifakı çok değerli, çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin birlikte yaptıkları çalışmaları desteklemek hepimizin boynunun borcu. 2 bin 500 yıllık büyük Türk Hakanlığı arasında İslam'la şereflenen milletimiz, Cumhuriyet'i kurmak suretiyle bu medeniyet yolunda ilerlemeye devam ediyor. Gideceğimiz yollar var, alacağımız mesafeler var. Bunun için de birlik, beraberlik şart, istikrar şart. Bunun üzerinde durmamız lazım." diye konuştu.

Akar, sadece Türkiye için çalışmadıklarının altını çizerek, Kıbrıs başta olmak üzere, Libya ve Azerbaycan halklarının da haklı davalarını desteklemeye devam edeceklerini dile getirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her zamankinden daha önemli hale geldiğini aktaran Akar, "Silahlı Kuvvetlerimizin de kendisine verilen görevleri yapabilmesi için olmazsa olmaz savunma sanayi. Bu konuda Türkiye sizlerin de yakından takip ettiği gibi büyük mesafeler katetti. Şu anda Allah'a çok şükür Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacının yüzde 80'ini yerli ve milli olarak harcayabilir hale geldi. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki hassasiyeti, liderliği, desteği gerçekten çok önemli." ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin büyük ve güçlü olmak için gece gündüz demeden çalıştığını vurgulayan Akar, şunları kaydetti:

"İnşallah 85 milyon birlik ve beraberlik içinde bu gayretlerimizi devam ettireceğiz. Bir tarafta ülkemizin bekasını, güvenliğini sağlarken diğer tarafta da halkımızın, milletimizin, 85 milyonun, hiçbir ayrım yapmaksızın rahat, huzur ve refah içinde yaşaması için çalışıyoruz. Bunu yaparken paçalarımızdan çekenler var. Bizi engellemeye çalışanlar var. Bunlara karşı da mücadelemiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Bunların en başında gelen teröristler. Adı ne olursa olsun PKK, YPG, DEAŞ, FETÖ, bunlar bizleri engellemek için çok çabaladılar fakat başaramadılar. Başaramayacaklar. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Eninde sonunda inşallah bunlar kazdıkları çukurlara gömüldüler, gömülecekler ve bu 40 yıldan beri asil milletimizin başına bela olan bu terör belasından milletimizi kurtaracağız."

Hulusi Akar, "Birliğimizi sürdürdüğümüz sürece ve sizlerin sevgisi, güveni ve duası olduğu sürece Allah'ın izniyle yenemeyeceğimiz güçlük, aşamayacağımız engel, yapamayacağımız görev yok. Bundan emin olun ve bu duygularla, bu düşüncelerle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Başta Balıkesir'imiz olmak üzere inşallah diğer taraftan da bütün Türkiye olarak, ülke olarak büyük ve güçlü Türkiye olma yolunda yürüyerek değil, koşarak ilerlemeye devam edeceğiz. Bu memleket bizim. Bu tarih bizim. Bu bayrak bizim ve dolayısıyla birliğimizi, beraberliğimizi en üst düzeyde sürdürmek suretiyle bütün engelleri aşacağız." şeklinde konuştu.

Programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, AK Parti Altıeylül Belediye Başkan Adayı Mesut Eray da katıldı.