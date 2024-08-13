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TBMM Milli Savunma Komisyon Başkanı ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Develi'de Oda Başkanlarıyla Buluştu

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TBMM Milli Savunma Komisyon Başkanı Hulusi Akar ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Develi ilçesinde oda başkanlarıyla bir araya geldi. İstişare toplantısında, ilçenin geleceği ve yapılması gerekenler konuşuldu.

TBMM Milli Savunma Komisyon Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Develi ilçesinde oda başkanlarıyla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Elbiz Park'ında bir restoranda AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy ve AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm'ün de katılımıyla ilçe oda başkanlarıyla istişare yapıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Akar, Büyükşehir Belediyesi ve milletvekilleri olarak yapılması gerekenleri yapmaya hazır olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Sadece bugünü kurtaracak şekilde değil, 10 yıllık, 20 yıllık planlar yapmak suretiyle buradaki kardeşlerimizin rahat içinde, konfor içinde, huzur içinde yaşaması için arkadaşlarımızın çok dinamik olduğunu, çok istekli olduğunu büyük bir memnuniyetle gördük. Arkadaşlarımızın teşebbüsünü desteklemek de boynumuzun borcu. Hem Büyükşehir Belediyesi olarak hem de milletvekilleri olarak bakanlıklar düzeyinde yapılması gereken ne varsa bunları büyük bir zevkle yapmaya hazırız. Yine kapsamlı toplantılarla yol haritamızı belirleyeceğiz ve inşallah buradaki gerekli yatırımlar büyük bir hızla gerçekleşecek."

Büyükkılıç da "Tarım ve hayvancılıkta önemli yere sahip Develi'mizin geleceği için birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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