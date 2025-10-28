TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Gürcan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gürcan, mesajında, cumhuriyetin kuruluşunun 102'nci yıl dönümünün gurur ve heyecanının bir kez daha yüreklerde hissedildiğini belirtti.

Cumhuriyetin azmin, inancın ve bağımsızlık tutkusunun adı olduğunu vurgulayan Gürcan, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Milli Mücadele'nin kahramanlarını ve bu vatan için canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Cumhuriyetimizin emanetini sarsılmaz bir kararlılıkla koruyacak, daha güçlü bir Türkiye idealinden asla vazgeçmeyeceğiz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun."