TBMM Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Toplantıları Başlıyor

(ANKARA) - TBMM'de oluşturulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 8 ve 9'uncu toplantılarında sendika, oda ve işveren örgütü temsilcileri dinlenecek.

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 8'inci ve 9'uncu toplantılarını 11 ve 12 Eylül tarihlerinde yapacak. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında 11 Eylül 2025 Perşembe günü saat 14.00'te başlayacak toplantıda; Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ), Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN), Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (TÜRKİYE KAMU-SEN), Birleşik Kamu İşgörenleri Sendikaları Konfederasyonu (BİRLEŞİK KAMU-İŞ), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) temsilcileri dinlenecek.

Komisyonun 12 Eylül 2025 Cuma günü saat 14.00'te başlayacak toplantısında; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türk Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (TÜSİAD), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) temsilcileri dinlenecek.