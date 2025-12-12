TBMM'de taciz soruşturmasında 4 gözaltı daha

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, TBMM'de taciz iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında Meclis lokantasında çalışan 4 şüphelinin daha gözaltına alındığını duyurdu.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; TBMM'de 2024-2025 eğitim öğretim döneminde staj yapan D.K. isimli öğrenci, 4 Aralık'ta Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne başvurdu. Öğrenci, Meclis lokantasında görevli H.İ.G.'nin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etti. Başlatılan soruşturma kapsamında D.K.'nin Çocuk İzlem Merkezi'nde ifadesi alındı. Şüpheli H.İ.G. ise 10 Aralık'ta gözaltına alındı ve dün sevk edildiği Ankara 5'inci Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan tutuklandı.

3 MAĞDURUN DAHA İFADESİ ALINDI

Başsavcılık açıklamasında, TBMM Genel Sekreterliği tarafından gönderilen idari soruşturma evraklarının incelenmesi ile soruşturmanın derinleştirildiği, mağdur D.K.'nin ifadesinde yer alan ve idari soruşturma evraklarında benzer olayların mağduru oldukları anlaşılan diğer 3 mağdurun da bugün Çocuk İzlem Merkezi'nde beyanlarının alındığı ifade edildi. Mağdurlara cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen diğer 4 şüphelinin de bugün gözaltına alındığı bildirildi. Şüpheliler D.U., R.Ç., R.S. ve İ.B.'nin emniyette işlemleri sürüyor. Başsavcılık, soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle devam ettiğini bildirdi.